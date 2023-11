Começa hoje: HFN - Hotel & Food Nordeste conecta o Nordeste com inovação e negócios

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A 5ª edição da HFN - Hotel & Food Nordeste começa nesta quarta-feira, 8, prometendo ser um catalisador de inovação, capacitação e oportunidades de negócios para a indústria de hospedagem e alimentação fora do lar na região Nordeste. O evento, que vai até a próxima sexta, 10 de novembro, no Pernambuco Centro de Convenções, e se destaca não apenas por reunir gigantes do setor, mas também por ser uma plataforma abrangente que fornece soluções para as demandas específicas da região.

A HFN é a única feira na região que conecta fornecedores de serviços, tecnologia e produtos aos meios de hospedagem e estabelecimentos de alimentação fora do lar. Com mais de 400 marcas apresentando tecnologias de ponta e novos equipamentos, a feira traz soluções inovadoras para aprimorar a qualidade e a eficiência dos negócios no Nordeste.

O grande diferencial da HFN está no seu conhecimento profundo das necessidades do Nordeste, graças à parceria entre a INSIGHT Feiras & Negócios, a ABIH-PE (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Pernambuco) e a ABRASEL-PE (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco). O planejamento do evento visa atender às demandas do mercado regional e maximizar o retorno sobre o investimento tanto para expositores quanto para compradores.

"São novas soluções do ponto de vista de sistemas, do ponto de vista de soluções como um todo para melhorar e qualificar cada vez mais todos os estabelecimentos de hotelaria e alimentação fora do lar na região Nordeste. Então, quem tem interesse em encontrar soluções completas tanto para o setor de alimentação quanto para o setor de hotelaria precisa visitar a feira HFN", enfatiza Tatiana Menezes, diretora da INSIGHT Feiras & Negócios, organizadora do evento.

Destaques

A feira reúne fornecedores de ingredientes, suprimentos, alimentos e bebidas, equipamentos, softwares, mobiliário, cama, mesa e banho, translado, entretenimento e mão-de-obra qualificada com compradores do setor de hotelaria, como hotéis, motéis, pousadas e resorts, bem como do setor de food service, incluindo catering, restaurantes, lanchonetes, bares, padarias, pizzarias e cafeterias.

Entre os destaques da programação, o Fórum de Hospedagem e Alimentação do Nordeste da ABIH-PE é um ponto alto. Carlos Maurício Periquito, diretor executivo da ABIH-PE, explica: "Nesse fórum, nesses painéis, nós estamos trazendo debatedores justamente para enriquecer a cada apresentação feita pelo palestrante. E depois tem os debatedores que vão usufruir e pegar a experiência e expertise desses profissionais, cada um no seu segmento."

Este ano, a HFN também traz uma novidade: uma grade de conteúdo focada na transformação digital, abordando inovações de gestão e ferramentas. "Estamos mostrando que teremos que estar à frente dessas tendências para poder nos destacarmos no mercado, e, além disso, que o desenvolvimento é cada vez mais necessário para atender um consumidor exigente", pontua Rhaissa Soares, diretora executiva da ABRASEL-PE.

HFN

HFN - Hotel & Food Nordeste é a única feira da Região que conecta fornecedores de serviços, tecnologia e produtos aos meios de hospedagem e de alimentação fora do lar. É realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Pernambuco (ABIH-PE), a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel-PE) e a Insight Feiras & Negócios.

Proporciona o acesso a fornecedores de ingredientes, suprimentos, alimentos e bebidas, equipamentos, softwares, mobiliário, cama, mesa e banho, translado, entretenimento, mão-de-obra qualificada com compradores do setor de hotelaria (hotéis, motéis, pousadas, resorts) e do setor de food service (catering, restaurantes, lanchonetes, bares, padarias, pizzarias e cafeterias).

Confira o catálogo dos expositores

Leitores do JC têm acesso gratuito à HFN 2023 com o cupom HFNJC.

Serviço



HFN - Hotel & Food Nordeste

Data: de 8 a 10 de novembro, das 14h às 21h (quarta e quinta) e das 14h às 20h (sexta-feira)

Local: Pernambuco Centro de Convenções

Credenciamento HFN: https://hfne.com.br