Marca pernambucana, Ótica Visão comemora 50 anos de sucesso no mercado

Liderada pelos empresários Valmir Janice Lima, a rede Ótica Visão está comemorando 50 anos de mercado operando 11 lojas e um moderno laboratório próprio equipado com alta tecnologia que permite a produção de lentes de qualidade superior, alta precisão e rapidez.



Neste sábado (27), na Di Branco do Recife Antigo, a empresa que começou em com o objetivo de atender aos clientes da melhor forma possível reúne amigos e funcionários para marcar a data de uma história iniciada na cidade de Timbaúba em 1974.



O princípio foi mantido ao longo das últimas cinco décadas de experiência transformou a rede de Ótica Visão numa das marcas mais presentes na memória dos pernambucanos. No ano passado foram comercializadas 13.000 armações, mais de 5.000 óculos solares e vendidos mais de 900 relógios, resultando num faturamento de aproximadamente R$16 milhões.



O otimismo continua firme e forte para 2024, quando a rede deve proteger e reforçar o estilo de aproximadamente 6.000 pessoas com seus acessórios.



O negócio tem se perpetuado com a sucessão familiar que, atualmente, está na segunda geração a partir da expertise dos empresários André Lima e Inez Tavares, que administram 11 lojas e um moderno laboratório próprio equipado com alta tecnologia que permite a produção de lentes de qualidade superior, alta precisão e rapidez.



Para o diretor da rede André Lima, “acompanhar tendências internacionais do segmento, novas tecnologias e constante atualização é fator crucial para sobrevivência num mercado tão dinâmico. Reconhecer erros e, principalmente, os acertos do passado, acumular conhecimento para as tomadas de decisão no presente e manter sempre o foco no futuro são as ações percebidas na marca que garantem repertório e força para uma vida longa”.



Com o laboratório, um investimento de R$600 mil, a rede entrega 2.000 montagens, por mês, bem como 350 sulfatagem/mês - o processo de fabricação de lentes a partir de um bloco oftálmico.



A diretora da rede Visão, Inez Tavares afirma que o portfólio da Ótica Visão contempla mais de 30 selos nacionais e importados para lentes corretivas e armações de grau e solar. “Estamos sempre alinhados às últimas tendências em moda e lançamentos internacionais, com criteriosa curadoria das marcas mais famosas e melhores designs.



A rede conta com cerca de 80 colaboradores diretos em operações nos shoppings RioMar, Recife, Guararapes, Plaza, Tacaruna, Paulista North Way e Camará, além de unidades no Centro e em Casa Amarela, no Recife, e Timbaúba e Macaparana, na Zona da Mata Norte do Estado. Ray-ban, Prada e Dolce & Gabbana são algumas marcas parceiras, assim como as fabricantes de lentes Zeiss, Essilor e Hoya que, juntamente com várias outras, devem estimular um crescimento previsto em torno de 25% nas vendas em relação a 2023.