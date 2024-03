Haddad imita Guedes e governo Lula quer FGTS no consignado que não saiu com Bolsonaro e fracassou com Dilma

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Aproximadamente 17 milhões de trabalhadores contrataram mais de R$112,3 bilhões em empréstimos para antecipação do saque-aniversário do FGTS.

Acredite. Para quem achava que a equipe de Paulo Guedes dormia e acordava pensando numa forma de gastar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é bom prestar atenção nas “ideias geniais” que gente da equipe de Fernando Haddad anda tendo para liberar o que for possível do saldo do FGTS.



É impressionante como o pessoal da área econômica sonha com a possibilidade de saques extraordinários dos saldos do FGTS. Desta vez é a proposta já tentada (e que fracassou no Governo Dilma) de querer permitir que trabalhador do setor privado dê parte do seu FGTS como garantia de empréstimo no crédito consignado.



Não deu certo

Talvez porque não tenha sequer pesquisado no Google técnicos do Ministério da Fazenda não sabem que No governo Dilma Rousseff pouco antes dela sofrer o impeachment houve o lançamento de um pacote de estímulo ao crédito e uma das apostas era permitir o uso de até 10% do saldo do FGTS e da totalidade da multa rescisória como garantia de crédito consignado.



Deu errado porque somando as taxas de juros do consignado com as do empréstimos o custo ficava mais caro que um empréstimo no crédito pessoal além do fato de não ter as amarras que hoje existe no saque aniversário.



Proposta reciclada

Agora tem gente reciclando nos ministérios da Economia e do Trabalho para criar um empréstimo consignado privado, sem a necessidade de que haja necessidade de aprovação do empregador para que a operação aconteça.



É mais um ataque ao saldo do FGTS que para muita gente se assemelha a uma pia de água benta onde todo mundo que passa na frente mete o dedo e pega um pouquinho. E isso já assusta o setor da construção civil que vai na direção contrário e está pressionando o governo para reduzir subsídios inclusive e proposta de oferta de crédito para a compra de imóveis usados com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já que o objetivo do fundo é estimular a construção civil.



Imóvel usado

Estudo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), aponta que metade (50%) das unidades financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) são hoje imóveis usados. O setor defende que o porcentual do MCMV seja reduzido para 10%



E lembra que o saque para usado afeta o critério da “retroalimentação” do FGTS pois os empregos gerados na construção dependem de novas contribuições ao fundo dos trabalhadores com carteira assinada.



O problemas dessas “ideias geniais” é que fomentam forte divergência entre as equipes da Fazenda e Ministério do Trabalho. Na verdade, a meta do ministro Luiz marinha é pelo fim do saque-aniversário do FGTS. Falar em empréstimos consignados que utilizam o FGTS como garantia é um enorme equívoco. Mas é assustador como todo dia alguém propõe sacar o FGTS antes da rescisão, aposentadoria ou demissão sem justa causa.



O caso do saque aniversário autorizado por Paulo Guedes no Governo Bolsonaro em 2020 fez com que cerca de 17 milhões de trabalhadores contrataram mais de R$112,3 bilhões em empréstimos para antecipação do saque-aniversário do FGTS. Na prática, quase metade dos 32,7 milhões que optaram pela modalidade de retirada anual de parte do fundo antecipou recursos via crédito.



Pia batismal

Então, alguém precisa dizer que parem de achar que o patrimônio do FGTS fosse funding de financeira no crédito pessoal. Não é. E como avisou o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, em 2025 o saldo em caixa do FGTS dificilmente vai atender as demandas do setor da construção civil.



Agora imagina o governo Lula dizer que vai para o Minha Casa Minha Vida porque o patrimônio líquido do FGTS não será suficiente para financiar a construção civil de novas habitações?



Milhões de ovos



A Fábrica da Garoto, em Vila Velha (ES), que desde 2020 centraliza a produção da Páscoa da Nestlé e da própria Garoto, concluiu o calendário de produção de ovos de chocolates com 13 milhões de ovos produzidos, 10% a mais que em 2023. A Garoto contratou 350 colaboradores temporários para a fábrica, em um processo iniciado no final de julho de 2023 e encerrado em janeiro desse ano, com a efetivação de 10% do quadro. A empresa investiu R$270 milhões para a modernização e ampliação da unidade na ampliação de capacidade e na expansão de linhas de produção na fábrica de Vila Velha (ES).



PIX no Z.ro Bank



A Techfin Z.ro Bank, com sede no Recife, superou a barreira dos R$22,5 bilhões processados em transações via Pix, câmbio e criptomoedas com um aumentando 1.200% sua receita líquida. Ela oferece a solução desde agosto de 2022 e ajuda nas transações de pessoas para empresas via Pix do país passavam pelo gateway de pagamentos do Z.ro Bank. A tecnologia proprietária é focada para empresas que processam altos volumes de pagamentos, como e-commerces, marketplaces e aplicativos, entre outros.



Alvoar na IFC



Com o tema "O que pode guiar a recuperação do mercado de lácteos em 2024", o 16º Fórum MilkPoint Mercado reúne dia 20 de março em Campinas especialistas e grandes nomes do setor lácteo brasileiro para prever e antecipar os cenários para 2024. O CEO da Alvorada Lácteos, Bruno Girão falará sobre a Consolidação e investimentos na indústria láctea brasileira, com o tema “Porque o Banco Mundial está investindo na Alvejar união das empresas Betânia Lácteos, a Embaré Indústrias Alimentícias e o fundo Arlon Latam, através da International Finance Corporation (IFC). Alvoar Lácteos.