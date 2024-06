Mateus assume operações do Novo Atacarejo nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A proposta do Mateus e do Novo Atacarejo é fomentar a economia da região Norte e Nordeste

O Grupo Mateus S.A. comunicou a Comissão de Valores Mobiliários a celebração de um acordo para assumir o controle dos negócios do Novo Atacado Comércio de Alimentos Ltda. ("Novo Atacarejo") mediante a combinação da totalidade dos negócios do Novo Atacarejo com os estabelecimentos de atacarejo, varejo e atacado de distribuição da Companhia localizados nos Estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas Nessa operação (nos três estados) o Mateus deterá 51% e o Novo Atacarejo deterá 49% da Sociedade Resultante.



O Novo Atacarejo é uma importante rede de atacarejo regional que, em 2023, auferiu mais de R$4,5 bilhões de receita bruta. Atualmente, opera um moderno centro de distribuição, 27 lojas no Estado de Pernambuco e 2 lojas no Estado da Paraíba.



O Mateus e o Novo Atacarejo possuem modelo de negócios e direcionamento estratégicos similares, com acionistas de referência com forte histórico no setor de varejo de alimentos do Brasil. A família Assis, atual controladora do Novo Atacarejo, sempre se destacou por sua excelência na condução de negócios no setor de varejo alimentar, tendo sido fundadora da rede de supermercado Bretas, em Minas Gerais.



A Sociedade Resultante aproveitará o conhecimento e experiência da família Assis, que continuará envolvida na gestão do dia a dia dos negócios após a conclusão da Potencial Operação. Caso a Potencial Operação seja concretizada, tal movimento representará o fortalecimento da estratégia de expansão do Grupo Mateus na região Nordeste



A proposta do Mateus e do Novo Atacarejo é fomentar a economia da região Norte e Nordeste do país contribuindo para a geração cada vez maior de empregos formais diretos e indiretos e, também, de oferecer aos clientes das bandeiras Mix Mateus, Mateus e Novo uma experiência cada vez mais completa.



Segundo os documentos, os estabelecimentos estavam em operação em 31 de dezembro de 2023 com faturamento bruto combinado da Sociedade Resultante seria de aproximadamente R$6,8 bilhões no exercício social de 20231.



A avaliação dos ativos estará sujeita a ajustes habituais em processos dessa natureza e em decorrência dos processos de diligência entre as partes. O Mateus engajou como assessor financeiro o Banco Itaú BBA S.A e como assessor jurídico o escritório Pinheiro Guimarães, e o Novo Atacarejo engajou como assessor financeiro o Araújo Fontes e como assessor jurídico o escritório Machado Meyer.