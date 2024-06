Língua Portuguesa perde Nelly Carvalho, a professora que tornou o ensino da linguagem uma alegria

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Carvalho que foi articulista do Jornal do Commercio por mais de 30 anos, porém era conhecida pelo conhecimento da língua portuguesa linha de pesquisa.

Morreu neste sábado (8), a professora e pesquisadora de linguagem, Nelly Medeiros de Carvalho professora emérita da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Católica de Pernambuco, acadêmica conhecida pela pesquisa da língua portuguesa, autora de mais de 22 livros, mais de 30 artigos acadêmicos e participação em outros 35 e publicação de mais de 500 artigos sempre abordando temas relacionados com o ensino da língua portuguesa. Com vida acadêmica intensa, Carvalho participou de mais de 120 bancas de mestrado e doutorado, sendo orientadora de outras 30 de doutorado e 10 de doutorado. Ela faria 94 anos no dia 26 de julho próximo.

Ela pesquisou vários temas, entre eles a linguagem da publicidade. E era uma das mais admiradas professoras dentro dos campos onde lecionou pela maneira como trabalhava em suas aulas. E era referência na consulta de dúvidas de centenas de profissionais quando se tratava das nuances da língua portuguesa.

Ele era membro da Academia Pernambucana de Letras, professora da Unicap, Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem e fez parte da diretoria da Aliança Francesa além de ser conselheira do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco, membro do Conselho Científico da Revista Investigações, como também da Coleção Linguagens da Editora Prismas (Curitiba).

Ela concluiu seu Doutorado em Letras pela UFPE em 1993 com a tese Léxico da Publicidade, que teve como orientador: Francisco Gomes de Matos. Ela se orgulhava de se definir como professora de português já que começou sua vida profissional em 1981 lecionando essa cadeira no ensino público.

Mas apesar de seu extenso currículo, produção científica e respeito na comunidade acadêmica, Nelly era conhecida pela simplicidade como abordava os mais intrincados detalhes da língua portuguesa sem uma espécie de consultora 24 horas de centenas de escritores e jornalistas.

E sempre aproveitava essas “pautas” para escrever artigos e trabalhos em congresso onde era conhecida pela defesa de um ensino objetivo e que tornasse mais palatável o conhecimento da língua portuguesa.

E entre os mais de 20 livros que publicou, parte deles era destinado a esclarecer dúvidas sobre como escrever o português. Ela também tinha atenção sobre o texto publicitário e escreveu vários de seus livros (O texto publicitário na sala de aula, Linguagem da Publicidade, Publicidade A Linguagem da Sedução e o O que é neologismo?) Onde abordava a comunicação de mercado.

E também se interessou pelas linguagens digitais tendo participado de trabalhos em colaboração com os professores Moab Duarte Acioli; Francisco Madeiro; Isabela Barbosa do Rêgo Barros; Karl Heinz Efken; Nadia Pereira da Silva Gonçalves de Azevedo; Renata Fonseca Lima da Fonte; Roberta Caiado no livro Linguagem: entre o sistema, o texto e o discurso organizado pela professora Wanilda Maria Alves Cavalcanti do qual escreveu o capítulo A língua portuguesa na internet.