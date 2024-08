Treloso relança biscoito recheado sabor farinha láctea em apoio à AACD Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Treloso, a marca de biscoitos recheados mais vendida do Brasil*, traz de volta ao portfólio o inesquecível biscoito recheado sabor farinha láctea.



Desta vez, o produto traz um sabor ainda mais especial: parte do valor das vendas será revertido para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) Recife. Em embalagens de 37g e 120g, a novidade pode ser encontrada nas regiões da Bahia ao Rio Grande do Norte, a partir do mês de agosto.



A campanha é promovida em conjunto com a Ampla Comunicação, agência responsável pela estratégia de comunicação da marca. Com o posicionamento “Viva seu momento Treloso”, a marca entende que seu papel vai além de fabricar os biscoitos recheados mais vendidos do país.



O compromisso com pautas sociais é fundamental para uma marca com 25 anos de história, na qual o consumidor deposita muita confiança.

Agenda ESG

Segundo a gerente de marketing de Treloso, Luiza Medeiros a marca faz parte do portfólio da M. Dias Branco, e que, dentro da Agenda Estratégica ESG, a companhia apoia 120 instituições de forma direta, que desenvolvem projetos sociais relevantes voltados à educação, profissionalização, empreendedorismo, geração de renda, cultura, esporte, saúde e meio ambiente, alcançando os mais diversos públicos.



“Enquanto líder nacional do segmento, a M. Dias Branco sabe da importância perante a uma sociedade cada vez mais justa e unida. A doação para a AACD vem para fortalecer o propósito da companhia, a partir da marca Treloso", comenta.



Há produtos que remetem a lembranças de infância. O biscoito farinha láctea, lançado pela primeira vez no portfólio da marca em fevereiro de 2021, é lembrado até os dias de hoje por sua crocância, textura e, claro, pelo sabor único e marcante.

Treloso recheado sabor farinha láctea - Divulgação

Parceira da AACD

A AACD é uma organização sem fins lucrativos focada em garantir assistência médico-terapêutica de excelência em Ortopedia e Reabilitação. A Instituição atende pessoas com deficiência física de todas as idades, recebendo pacientes via Sistema Único de Saúde (SUS), planos de saúde e particular.

Em Pernambuco, atua há mais de 25 anos suprindo a demanda de pacientes das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Além de um Centro de Reabilitação, a AACD de Recife possui uma Oficina Ortopédica que fabrica e entrega produtos ortopédicos.



“Estamos muito felizes em tornar realidade esse projeto que traduz bem a essência de Treloso, que é fazer da infância uma fase feliz, apesar das dificuldades. Nossa intenção é que essa doação leve exatamente esse propósito às crianças atendidas pela instituição. Queremos vê-las bem cuidadas para que brinquem, sorriam, trelem e, sobretudo, colecionem memórias e boas histórias”, finaliza Luiza.

União de forças

A gerente da AACD Recife, Luciana Martins destaca que "Todo trabalho feito em nosso Centro de Reabilitação não tem nenhum custo direto aos pacientes. Por isso, essa união de forças com marcas responsáveis e comprometidas, como a Treloso, é fundamental e nos ajuda a concretizar nosso propósito", destaca.



O lançamento contará com plano de comunicação, incluindo divulgação por meio de mídia digital, mídia em traseira de ônibus e vinheta na TV. Siga as redes sociais da marca pelo facebook.com/BiscoitoTreloso

e @trelosooficial, no Instagram.



AACD parceira da M. Dias Branco com a Vitarella e o biscoito Treloso - Divulgação

Vitarella



A Vitarella, marca de destaque no segmento de massas e a nº1 em biscoitos no Brasil* de acordo com a Nielsen, foi fundada em 1993, em Jaboatão dos Guararapes.



Inicialmente focada na produção de massas alimentícias, expandiu seu portfólio e hoje possui mais de 150 produtos cadastrados e as marcas Treloso e Margarina Namesa. Com produtos que unem sabor e qualidade, Vitarella é uma das marcas mais lembradas em pesquisas que destacam a opinião dos consumidores.

*Nielsen YTD 23 (Jan-Abr) - Recheados – INA+Cash – Brasil



M. Dias Branco



Fundada em 1953, a M. Dias Branco é uma multinacional brasileira do setor de alimentos, signatária do pacto global da ONU e com ações negociadas no segmento do Novo Mercado na B3. Sua história começou na década de 40, com a Padaria Imperial, uma iniciativa de Manuel Dias Branco em Fortaleza (CE).



Hoje, as suas operações geram mais de 17 mil empregos diretos em diferentes regiões, refletindo o seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social do país. A Companhia possui 17 indústrias ou complexos industriais, sendo que sete deles possuem estruturas de moinho de trigo, além de 30 filiais comerciais, que favorecem a distribuição de seus produtos em todo o Brasil e para mais de 40 países.



Internacional

Sediada em Eusébio (CE), a M. Dias Branco é líder brasileira em biscoitos e massas. A partir da aquisição da Jasmine Alimentos, concluída em agosto de 2022, a Companhia ampliou a sua participação no mercado de alimentos saudáveis, com produtos orgânicos, funcionais, integrais, sem glúten, sem lactose e zero açúcar. Em outubro do mesmo ano, anunciou sua primeira aquisição internacional, a Las Acacias, do Uruguai, focada no segmento de massas, mas que também tem no portfólio misturas para bolos e molhos.



A companhia detém marcas líderes, como Vitarella, Piraquê, Adria, Fortaleza, Richester e Isabela, produzindo biscoitos, massas, farinhas, margarinas, snacks e torradas. Em novembro de 2021, foi feita a aquisição da marca FIT FOOD, a primeira iniciativa da Companhia no mercado de healthy food, com produtos como biscoitos de arroz, pasta de amendoim, chocolates e chips.