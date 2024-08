Solução para reduzir fila do Auxílio Doença explode custos do INSS e governo quer mudar processo para reduzir déficit em 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As contas do INSS apresentaram o déficit no primeiro semestre de R$198,22 bilhões dentro de uma previsão de que chegarão a R$1 trilhão em 2025.

No começo do primeiro semestre do ano passado, pressionado pela crescimento das filas virtuais na análises de avaliação dos trabalhadores afastados do serviço por motivos de doença, o INSS anunciou a implantação do que chamou de Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, de acordo com uma portaria publicada do Diário Oficial da União (DOU).



O programa com validade de um ano instituiu a figura do Atestmed uma ferramenta digital que permite a concessão de auxílio-doença via atestado digital, sem perícia médica. Os primeiros resultados animaram o governo que considerou o Atestemed um sucesso mesmo não tendo todas as etapas da sua implementação concluída. Em junho último, o governo anunciou que estava prorrogando a validade do sistema.



Revisar critérios



Mas nas últimas semanas, depois de uma série de análises internas, o governo chegou a conclusão de que vai precisar rever alguns critérios de concessão via Atestmed do benefício por incapacidade temporária (conhecido popularmente como auxílio-doença) de modo a reduzir os riscos de fraudes.



Demorou. Desde o primeiro dia de aplicação, os médicos peritos do INSS advertiram que ele era não uma janela, mas uma porta para a concessão de milhões de benefícios sem qualquer critério e que o uso da concessão virtual sem a necessidade de uma avaliação por um médico perito custaria caro ao INSS.



Atestenmed assegura pagamento de auxilio doneça apenas mandando os documentos aos INSS sme perícia.

Solução moderna



A diretoria do INSS rebateu as advertências informando que ele seria uma ferramenta moderna para a redução dos pedidos de auxílio doença já que a equipe médica e as agências da Previdência não poderiam recepcionar todos os trabalhadores com doenças temporárias deixando para os peritos os casos mais graves e que exigiram um pacote de informações e laudos médicos.



O problema é que as despesas com os benefícios por auxílio doença subiram tanto que a obrigatoriedade de uma redução nessas despesas virou um anexo de revisão de gastos do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025 que será detalhada no dia 30 deste mês pela equipe econômica.



Quase 330 mil



Vai ser difícil. No mês de junho, segundo o último Boletim de Finanças da Previdência Social, o INSS apenas como o pagamento de 297.879 auxílios doenças concedidos se gastou R$ 561,43 milhões equivalente a duas vezes mais do que gastou com o pagamento de novas aposentadorias concedidas que somaram uma despesa de R$ 210,86 milhões. As contas do INSS, como se sabe, apresentaram o déficit no primeiro semestre de R$198,22 bilhões dentro de uma previsão de que chegarão a R$1 trilhão em 2025.



O problema do Atestam é que ele, do ponto de vista de controle de gastos, é muito frágil. Funciona assim: Após baixar o aplicativo, os segurados podem solicitar o benefício por incapacidade temporária por meio de uma análise virtual de documentos, sem necessidade de uma perícia médica presencial. O segurado pode enviar os documentos necessários pelos canais digitais do INSS, como o portal ou aplicativo Meu INSS que são analisados e, se estiverem corretos, o benefício será concedido automaticamente. Não será necessário esperar por uma perícia médica presencial.



Vale o laudo



Ou seja: o INSS acredita no médico que assina um documento atestando a necessidade de afastamento do trabalhador e define quantos meses o trabalhador pode ficar em casa sendo pago pelo INSS. Ainda que o médico não esteja subordinado a nenhuma auditoria do INSS e tem o poder de arbitrar todo o período de afastamento.



A explosão de custos do INSS como o Auxílio Doença era uma pedra cantada por todos os analistas e advogados previdenciários.desde o momento em que pressionado o governo criou um sistema que “abriu as portas”: As concessões de auxílio-doença em junho aumentaram 55,5% em relação ao mesmo mês de 2023.



Acabar a fila



O que as pessoas não lembram é que em junho de 2023 o INSS estimava que havia quase 1,8 milhão de pedidos de benefícios previdenciários e assistenciais aguardando análise. Destes, 597 mil eram de auxílio-doença, tecnicamente classificado como auxílio incapacidade temporária. A proposta do Atestmed foi, portanto, uma ação para tirar o INSS do noticiário.



O que pouca gente sabe é que o comando do INSS através de seus gestores abriu uma guerra contra os médicos peritos, profissionais de carreira que estão tendo que administrar os casos graves de validação de manutenção do segurado na condição de sem condições de voltar ao trabalho.



Risco de morte



Nos postos do INSS quando o segurado é atendido por um médico perito a possibilidade de que tenha seu auxílio doença cortado é infinitamente maior que se ele pede a revalidação do afastamento via Atestemed.

Não raro a segurança é chamada a intervir quando os segurados ameaçam a integridade do médico.

E a situação chegou ao ponto que os peritos do quadro decidiram entrar em greve reivindicando melhores condições de trabalho. O que só fez a pressão da direção do INSS aumentar a pressão sobre a categoria.



Mais peritos



No governo o problema é outro. Como reduzir a conta que não para de subir. Com a divulgação do estouro das contas desde julho que o INSS não divulga os dados das despesas com o pagamento de auxílio doença.



Mas dentro do governo e no ministério do Planejamento já se sabe que foi um equívoco digitalizar todo o processo de análise da concessão de auxílio doença pelo Atestmed. e pagando o que está pagando talvez fosse mais barato contratar 10 mil médicos para atender os segurados nas agências da Previdência. Na verdade o Atestmed virou um veículo de estouro do orçamento do INSS já que produz mais despesas que a concessão de aposentadorias.

Modernização da sua unidade localizada em Suape, em Pernambuco



Botijão de gás



A Nacional Gás, uma empresa de energia do Grupo Edson Queiroz (GEQ) e uma das maiores distribuidoras de GLP do Brasil, atingiu um marco inédito na sua história após a modernização da sua unidade localizada em Suape, em Pernambuco.

A nova planta alcançou o número de 1.015.411 unidades de P13 envasadas durante o mês de julho, um crescimento de 42% na média de produção mensal em comparação ao período anterior à modernização (2021) e um aumento de 14% em relação ao mesmo período de 2023.

Tempest Embraer



A Tempest Security Intelligence, empresa especializada em cibersegurança do grupo Embraer, com origem no Porto Digital anunciou seu novo CEO, João Paulo Lins profissional com mais de 20 anos de atuação na próprio empresa e que substitui Cristiano Lincoln Mattos, fundador que esteve à frente da operação até o momento.

Ele era o Chief Technology Officer (CTO) da Tempest. Nesse período o executivo participou da criação do AllowMe, e de estratégias de M&A que incluíram o próprio AllowMe (vendido no ano passado para a Serasa Experian), El Pescador e a aquisição da EZ-Security. Cristiano Lincoln, que assumirá posição no conselho consultivo da Tempest, fundou a companhia no ano 2000 no Porto Digital em Recife, junto com os sócios Evandro Hora e Marco Carnut.

João Paulo Lins como o novo CEO da Tempest empresa fundada em Pernambuco, na Porto Digital.

Ele liderou a expansão e desenvolvimento da Tempest para São Paulo e Londres, criando uma cultura empreendedora e com investimentos crescentes em inovação e pesquisa, ampliando a oferta de serviços e produtos para atender as demandas do mercado ao longo de vários ciclos de crescimento. A Tempest é a maior empresa especializada em cibersegurança do Brasil e em julho de 2020, a Embraer anunciou a compra de uma participação majoritária na Tempest Security Intelligence, uma empresa brasileira de cibersegurança.



Ela já era acionista indireta da Tempest através do FIP Aeroespacial, um fundo de venture capital que investiu na empresa em 2015. A Tempest Security Intelligence é uma empresa brasileira com atuação global e uma das maiores companhias brasileiras especializadas em cibersegurança e prevenção a fraudes digitais. Sediada no Recife, a Tempest conta também com escritórios em São Paulo e Londres, com mais de 400 colaboradores.



Giácomo da GWM



A atriz Vanessa Giácomo será a estrela do projeto “My Tomorrow” da GWM Brasil, maior empresa automotiva chinesa de capital 100% privada, a GWM é a quarta maior fabricante mundial de picapes média, segmento que ela lidera na China há 24 anos, onde tem uma participação acima de 50%.Nas redes sociais da autotech (Instagram, YouTube, Facebook e TikTok) ela vai contar suas experiências com o Haval H6



Prêmios do IATE



O Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação (IATI), instituição com sede no Recife, se destacou no Circuito Nacional do Setor Elétrico, realizado no Centro de Convenções de Pernambuco, é considerado o evento itinerante do setor elétrico no Brasil. Apresentou três projetos que receberam, entre eles o "Eletroposto Sustentável", "E-Lounge" e "Trilha Verde", financiados pelas instituições CPFL, EDP e Neoenergia, respectivamente.



TIM Pré XIP



A TIM está lançando campanha para os clientes do pré-pago. No TIM Pré XIP, os clientes passam a receber um Pix por recarga efetuada pelo app MEU TIM, como contou a baiana. Ao usar a chave Pix no aplicativo, cada recarga a partir de R$30, recebe R$3 via Pix e para valores menores, será depositado R$1 via Pix. O PIX hoje é a segunda forma de pagamento mais utilizada no Brasil.



Segurança



O Grupo GR teve crescimento de 19% na contratação de vigilantes para condomínios residenciais, corporativos, empresas e centros logísticos em função da sensação de insegurança nas grandes cidades nos últimos 12 meses. As maiores demandas foram nos Estados de São Paulo, Amazonas, Minas Gerais e Rio de Janeiro, respectivamente. Os motivos principais que levaram ao aumento da procura por esses profissionais estão na necessidade de contratação de segurança adicional para garantir a proteção de pessoas e patrimônio.

SBT terá promoção com Cacau Show na progrmação de Domigo.



SBT e Cacau Show



O SBT fechou parceria com a Cacau Show, maior rede de chocolates finos do mundo, para um novo quadro "Até Onde Você Chega? " Cacau Show" no programa "Domingo Legal", comandado por Celso Portiolli que estreia neste domingo (25). A campanha com 13 episódios terá a participação dos revendedores da marca, que terão suas histórias inspiradoras apresentadas em rede nacional.



Aumento das agências



O Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação (Sinagências), que representa os servidores das 11 agências reguladoras, aceitou nesta quarta-feira (21) a proposta feita pelo governo federal que vai garantir um reajuste de 27% para os servidores da carreira e de 15,5% para os do Plano Especial de Cargos, em duas parcelas (2025 e 2026.



Abacate do Vale



Depois de se consolidar como líder nacional na produção de uvas, manga e limão, o vale do São Francisco está buscando novas culturas, entre elas o abacate. Ontem o Sebrae Petronia promoveu a segunda edição do Abacate Day em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Petrolina (SPR.

Com a produção média anual de 12.500 toneladas em uma área de 500 hectares, o cultivo do abacate está em expansão no Vale do São Francisco. O Vale do São Francisco pode se posicionar como um importante produtor e comercializador da fruta, principalmente nos mercados do Norte e Nordeste para os abacates tropicais e para o avocado, o preferido do mercado internacional.