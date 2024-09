Marisqueira do Nô vai ocupar o espaço onde funcionou o Bargaço no Clube Líbano após restauração do edifício histórico no Pina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Clube Líbano Brasileiro vai abrigar uma nova unidade do restaurante Bode do Nô Boa Viagem que pretende inaugurar no espaço a Marisqueira do Nô, focada em frutos do mar.



O pré-contrato de locação não residencial, foi assinado na sexta-feira quando foi fixado um pagamento mensal até a entrega efetiva das chaves, que ocorrerá após a obra do restaurante que será edificado, conforme projeto de conhecimento das partes pela MD PE Shopping Residence Incorporação Ltda. que está construindo o Edifício Líbano.



Perspectiva do novo Libano no Pina. - Divulgação

Neste domingo, a Coluna JC Negócios publicou a informação de que o espaço seria ocupado por uma unidade do empresário Rui Silva, que opera o Ruizito, no Riomar Shopping, mas a informação foi corrigida pela diretoria do Líbano, liderada pelo empresário Lucas Gomes de Moura Lima.



Projeto do arquiteto Jerônimo da Cunha Lima, o Edifício Líbano - que deverá abrigar o novo restaurante focado em frutos mar - prevê a entrega de um espaço completamente restaurado e estrutura segregada da entre o prédio residencial que abrigará apartamentos entre 40 m2 e 45 m2. A nova destinação do prédio foi revelada pelo colunista do JC João Alberto, na última sexta-feira(6)



A Moura Dubeux tem no escopo do contrato a restauração do edifício, um Imóvel Especial de Preservação, o compromisso de devolver suas características originais. O Clube Líbano Brasileiro foi fundado em 1952 por amigos e parentes árabes, libaneses, armênios, sírios e palestinos em busca de um espaço para se reunir.



O projeto do arquiteto Dílson Mota Neves se destaca na paisagem coberta em uma só água, cujo resultado do sistema estrutural adotado consiste em uma laje apoiada em uma extremidade sobre paredes e colunas e a outra em dois arcos atirantados.

Isso significa que o espaço a ser reocupado pelo futuro restaurante será completamente diferente do que os recifenses conhecem do Bargaço que agora está no Novotel Marina.