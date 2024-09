Referência em rochas naturais em Pernambuco, Antonino vai oferecer pedras sintetizadas de líder mundial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na hora de construir ou fazer uma reforma no imóvel um dos momentos mais difíceis para o consumidor é escolher o piso, o revestimento ou o material que vai usar na bancada de sua cozinha. E isso se tornou ainda mais difícil com a oferta de cada vez mais produtos disponíveis no mercado, alguns importados e com preços altos, mas que se justificam pelo diferencial que conferem ao ambiente.



Uma empresa pernambucana que trabalha no setor há cerca de quatro anos vem ajudando ao consumidor que começou a ouvir falar de materiais como mármore, hijau, granito, quartzito e travertino.



A Antonino Brasil Mármores comemora o crescimento dos números do mercado de rochas ornamentais que refletem diretamente no resultado final da obra. O diferencial dela é entregar tanto a pedra completa para quem procura para executar alguma obra, como através de parceiros que trabalham a pedra desenvolver o projeto e entre-lo de acordo com os desejos do cliente”, explica o diretor da empresa, Brunno Antonino

“Apesar do pouco tempo da empresa, nós estamos no setor já há mais de 20 anos, se conseguimos nos destacar na área pela qualidade do produto e entrega do serviço é porque focamos na satisfação do cliente” diz o executivo.



Antonino revela que a empresa possui uma dinâmica diferente das concorrentes, mesmo atendendo todo tipo de clientes porque ela dispõe de uma área de mais de mil metros quadrados onde funciona seu depósito, com uma grande variedade de rochas naturais. Ali, o atendimento permite que o cliente escolha a pedra que quer, podendo ver e sentir o produto diretamente embora a variedade acabe fazendo muita gente levar horas para a escolha final.



A empresa tem atuado junto às construtoras no Nordeste oferecendo soluções diferenciadas dentro do conceito de atendimento 360 que permite ao consumidor contratar o projeto e recebê-lo limpo e acabado tratando apenas com um único canal de comunicação para a execução do serviço.

Empresa oferece materiais como mármore, hijau, granito, quartzito e travertino. - Divulgação



Segundo Antonino, para quem deseja transformar uma placa numa bancada ou qualquer outro tipo de objeto, a empresa possui profissionais capacitados para produzir, sob coordenação e responsabilidade, o pedido do cliente até a entrega final. Além de contar com uma carteira de arquitetos e empresas parceiras, que confiam no nosso trabalho”, comemora.



E esse é um mercado que tem performado e ganhado cada vez mais destaque devido às suas qualidades estéticas, durabilidade e versatilidade. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais (Abirochas), as importações brasileiras de rochas naturais ornamentais somaram US$11,1 milhões no 1º quadrimestre deste ano, com incremento de 27,3%. E chegou a importar 21,5 mil toneladas, crescendo 19,5% frente ao mesmo período de 2023.



Para o empresário esse é um momento importante para o setor se ele foca nos desejos do consumidor: "Cada pedra que trabalhamos representa um passo na jornada de inovação e excelência. O que é um sonho, nos dá Antonino, transformamos em realidade.



Para isso, ainda este ano a Antonino vai abrir a sua loja com showroom permanente. A operação será em Boa Viagem, ocupando um espaço de 600m2. Nele, os clientes poderão conferir todos os produtos disponíveis e serviços oferecidos, de forma ainda mais tangível, com atendimento exclusivo e personalizado.

PEDRA DO FUTURO

O crescimento do mercado de luxo de pedras levou a parceria da Antonino Brasil Mármore com a espanhola Neolith para distribuir os produtos da marca em todo o nordeste.



A Neolith é líder mundial em pedra sintetizada e está presente em mais de 100 países e produz uma superfície arquitetônica com tecnologia revolucionária e características técnicas superiores a outras encontradas no mercado.

As placas Neolith são feitas com matérias-primas 100% naturais e o produto foi projetado e fabricado para atender as necessidades mais exigentes do mundo da arquitetura, explica Fernando Arce, representante da Neolith na América do Sul.

Em Boa Viagem, ocupando um espaço de 600m 2 para ajudar na escolha de pedras ornamentais para a construção civil. - Divulgação



“Hoje, temos um produto extremamente resistente e de altíssima qualidade, podendo ser explorado de várias formas, assim como as rochas naturais”. Segundo ele, no design de interiores, os arquitetos estão usando cada vez mais o material, devido ao seu grande desempenho na versatilidade, durabilidade, elegância e estilo. E isso vai de cozinhas, banheiros, fachadas, interiores a acessórios, mobiliário ou no que mais desejar, graças ao poder de adaptação do produto ", diz o executivo.

No Recife, a multinacional ficará responsável pelo treinamento e acompanhamento dos profissionais da Antonino em todo o processo de venda e utilização das placas de pedra sintetizadas.



“As técnicas de transformação do produto são bem parecidas com as das pedras naturais, mas, devido às especificidades da tecnologia utilizada no processo de produção, têm uma série de adaptações e cuidados que precisam ser seguidos para que o resultado seja perfeito. Esta será, sem dúvida, a pedra do futuro”, pontua Arce.

A Neolith é uma empresa reconhecida como socialmente responsável e foi a primeira no seu setor a ter alcançado a neutralidade carbónica, desde 2019. A empresa também possui um sistema que reaproveita 98% da água utilizada, além de várias outras ações focadas na sustentabilidade e respeito ao meio ambiente.