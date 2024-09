TIM amplia cobertura de ultra-fibra de 2 giga para Goiana, Cabo, Caruaru e Petrolina

A operadora TIM está ampliando a oferta de seus serviços de banda larga de alta velocidade de até dois gigabytes para as cidades de Goiana, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru e Petrolina além da área de acesso ao produto na cidade do Recife apostando no mercado de usuários de alto consumo e pequenas empresas que precisam de maior robustez na sua rede.



O serviço vem tendo uma demanda acelerada no Recife e procura na RMR o que levou a companhia italiana a ampliar sua área de cobertura. A TIM tem 560 mil domicílios no serviço de ultra-fibra em Pernambuco, além dos 2,8 milhões de clientes na telefonia móvel, parte deles usuários comuns dos dois produtos.



A TIM foi a primeira operadora de telefonia móvel de Pernambuco e tem uma carteira de clientes ativos na companhia desde sua fundação, o que lhe confere um alto grau de identidade com seus clientes.



O serviço da TIM ultra-fibra pode ser contratado tanto por empresas como pelo cliente pessoa física e custa até R$369,99 se ele desejar uma conexão de 2 gigabytes na sua residência. A empresa oferece planos com 500 mega com preços a partir de R$99,99. Todos com modem de internet wi-fi grátis.



Segundo o diretor da TIM ultra-fibra no Nordeste, Rômulo Farias essa potência é normalmente usada por clientes que jogam na internet e ainda tem um grande números de aparelhos conectados inclusive eletrodoméstico além de várias Smart TV onde a empresas oferecem várias opções de acesso aos canais MAX e Paramont+.



Farias revelou que a ação faz parte do pacote de investimentos da TIM na linha de serviços de banda larga que usa a tecnologia FTTH que concreta o cliente diretamente ao servidor da operadora conferindo muito mais proteção e redundância. No Brasil a TIM tem hoje 66 milhões de clientes na telefonia móvel dos quais 56% são pré-pagos.

Tina utra-fibra de 2giga para Cabo, Caruaru, Goiana e Petrolina. - Divulgação