Em apoio a agentes de distribuição e supermercadistas de pequeno porte, ASPA lança Seja Pernambuco

A Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (ASPA) lançou nesta quarta-feira (25) o Seja Pernambuco,projeto para o fortalecimento da economia do Estado por meio de frentes de incentivo e estímulo ao setor de agentes de distribuição e supermercadistas de pequeno e médio porte.

Trata-se de uma iniciativa com investimento de R$ 1 milhão no primeiro ano com mecânicas promocionais e sorteios mensais aos consumidores dos varejos de bairro.

A cada R$ 25 em compras, os clientes recebem um número da sorte, cadastram no site da campanha (www.sejapernambuco.com.br) e concorrem a diversos itens. Entre as premiações, estão: motos, geladeiras, fogão, máquina de lavar roupas, TVs, celulares, entre outras.

A promoção acontece sem custo direto ao varejista, que participa unicamente fazendo parte da campanha, por meio de acordo de adesão, e realizando mecânicas de visibilidade e divulgação nas suas lojas, o projeto estima a participação de cerca de 300 pontos de venda no primeiro semestre de implantação, chegando a mais de 2.000 pontos cadastrados até o fim de 2025.

Na fase inicial, o Seja Pernambuco já conta com redescredenciadas na Região Metropolitana do Recife de mais de 150 estabelecimentos de bairros de todas as zonas da capital pernambucana.

Ação com participação da indústria

Segundo o presidente da ASPA, Inácio Miranda a criação de mecânicas operacionais que favorecem o escalonamento e a sustentação do projeto é essencial para o sucesso da iniciativa. “A participação da indústria como fonte incentivadora do projeto, bem como com o envolvimento das redes dos agentes de distribuição, tem sido fundamental para os avanços do Seja Pernambuco.

Por isso, a mecânica tem um tíquete de R$ 25,00 para proporcionar mais acesso e mais chances a estas pessoas. “Queremos que sintam-se parte, e que façam parte, desse movimento em prol do que é da nossa terra, do que é do seu bairro, do que faz parte da sua rotina” diz o empresário.

Entre as empresas participantes está a pernambucana Mauricéia Alimentos a primeira patrocinadora, que se juntou a mais de dez empresários do setor de distribuição atuando enquanto padrinho de grupos de lojas, investindo na visibilidade dos estabelecimentos com os materiais da campanha e no treinamento das equipes de loja. E queremos mais!”, pontua.

Goverrnadora Raquel Lyra participou do evento e ressaltou a boa iniciativa para o estado de Pernmabuco. - Divulgação

Inácio Miranda afrima que a proposta é m resgate do sentimento de pertencimento em “ser pernambucano”, a campanha também é um chamamento aos consumidores para o resgate da apropriação e da valorização do comércio do seu bairro, das lojas locais. “Afinal, o mercado de bairro tem seu fluxo de negócio 100% no estado porque mantém suas redes de serviços, contratações e empregabilidade localmente, impactando diretamente no giro econômico local”. avalia o empresário.

O Seja Pernambuco é resultado de um importante trabalho da ASPA ao longo dos últimos três anos na busca de caminhos efetivos para o fortalecimento do segmento dos pequenos e médios varejos. Em caráter permanente, a iniciativa se faz necessária diante do importante pleito dos nossos associados, deste segmento específico, diante das constantes mudanças no comportamento de compra e dos novos hábitos de consumo nos últimos tempos.

Campanha para pequenos varejos

Inácio Miranda afirma que a entidade faz uma projeção que aponta que os mais de 100 agentes de distribuição da ASPA e os mais de 26.000 pequenos varejos, juntos, empregam cerca de 160 mil pessoas diretamente e 40 mil indiretamente, movimentando anualmente um montante em torno de R$ 7 bilhões. Diante desta potência deste mercado, nosso propósito é unir indústria, supermercadistas e agentes de distribuição em um movimento sólido e consistente para o setor.

Desta forma, a Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (ASPA) presta importante serviço às indústrias, agentes de distribuição, operadores logísticos e varejistas, ligando toda a cadeia regional de abastecimento.

Com 222 associados, a entidade é reconhecida e respeitada pelo papel estratégico que exerce como entidade associativa, com impulso ao desenvolvimento do setor que representa e fundamental contribuição nos processos de modernização do atacadista distribuidor de Pernambuco.

Entre as iniciativas da instituição, destacam-se as ações sociais Concurso Ler Bem e Consurso Contar Bem, e os projetos para o mercado com o Encontro ASPA, a feira de negócios Super Mix e a campanha Seja Pernambuco.