HFN 2024: feira terá espaços de inovações e experiências em padaria, confeitaria, hambúrgueres e pizza

De 2 a 4 de outubro, o Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, recebe mais uma edição da HFN – Hotel & Food Nordeste, evento que reúne profissionais do setor de alimentação fora do lar e hotelaria em uma grande celebração de inovação, networking e aprendizado.

A feira é organizada pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Pernambuco (ABIH-PE), pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Pernambuco (Abrasel-PE) e pela Insight Feiras & Negócios, com o patrocínio da Pan Cristal e apoio das marcas Cofapinox, ABIMAQ e Mais Vida.

Com entrada gratuita para profissionais do setor, a HFN se consolidou como o principal ponto de encontro para empresários, chefs, confeiteiros e especialistas das regiões Norte e Nordeste. O evento conta com uma programação que inclui palestras, workshops, demonstrações ao vivo e rodas de conversa.

A feira abrange desde tendências e soluções para a hotelaria até inovações no setor de alimentação, com espaços dedicados a padarias, confeitaria, hambúrgueres e pizzas.

Padaria do Amanhã

Um dos espaços mais aguardados desta edição da HFN é a Padaria do Amanhã, uma atração dedicada a mostrar ao público o que há de mais moderno e eficiente no setor de panificação.

Idealizada pela arquiteta especialista em panificação Dani Figueirôa, em parceria com o Padeirão, a padaria montada dentro do pavilhão permitirá que os visitantes acompanhem todo o processo de fabricação de pães, ao vivo, em uma cozinha aberta e dinâmica.

A proposta central do projeto é exibir, na prática, a importância da qualidade e da versatilidade dos produtos oferecidos em uma padaria, além de apresentar soluções que podem ser implementadas pelos empresários para melhorar a eficiência de suas operações.

"Queremos mostrar a produção de pães de uma forma completa, desde a escolha dos equipamentos até os processos que valorizam a qualidade dos produtos. Tudo isso é fundamental para entregar ao cliente algo especial e diferenciado", afirma Dani Figueirôa.

Os visitantes poderão observar de perto os equipamentos mais modernos disponíveis no mercado, como fornos, masseiras e laminadoras, e entender como a tecnologia pode otimizar a produção, sem perder o toque artesanal que é tão valorizado pelos consumidores.

Confeitar

Paralelamente à Padaria do Amanhã, o espaço dedicado à confeitaria também promete ser um dos destaques da HFN. O Confeitar, workshop idealizado pela confeiteira Anna Corinna, será totalmente gratuito e trará 12 aulas práticas, cobrindo uma ampla gama de técnicas de confeitaria, desde a decoração de bolos até a produção de chocolates e sobremesas elaboradas.

Além de Anna Corinna, estão entre os nomes confirmados Iris Pompeu, Vânia Elihimas e Luciano Chaves, todos especialistas reconhecidos no setor. Eles ensinarão receitas clássicas e técnicas contemporâneas em uma série de aulas que prometem cativar tanto confeiteiros experientes quanto iniciantes.

Programação do Confeitar

02 de Outubro

14h30 - Bolo de Noiva Decorado: Anna Corinna

16h - Bolo de Ganache Vintage: Vânia Elihimas

17h30 - Tortinha de Morango Saudável: Confeitaria do Oliveira

19h - Caseirinhos: Amanda Santos

03 de Outubro

14h30 - Decoração Contemporânea com Chantilly: Iris Pompeu

16h - Cheesecake Trufada com Chocolate Belga: Luciano Chaves

17h30 - Bolo de Frutas Vermelhas com Buttercream: Anna Corinna

19h - Decoração de Bolo com Chantilly: Amanda Santos

04 de Outubro

14h30 - Bolo de Rolo Vertical: Ana Amélia

16h - Vintage Cake Natalino: Marcela Soares

17h30 - Brownies Lucrativo: Iris Pompeu

19h - Tartellete: Amanda Santos

Arena Burguer

Os fãs de hambúrgueres terão um espaço especial para aprender, degustar e se inspirar na Arena Burguer. O estande da Seleto Industrial, em colaboração com as marcas Quarteiro e Quantum, será o epicentro de atividades interativas voltadas para esse segmento.

Chefs renomados realizarão demonstrações ao vivo, preparando receitas com técnicas de grelha, temperos diferenciados e inovações gastronômicas. Entre os especialistas confirmados estão:

Bruno BBQ: Mestre das grelhas, conhecido por suas técnicas de defumação.

Mestre das grelhas, conhecido por suas técnicas de defumação. João do Creme Americano: Famoso por suas criações inovadoras de hambúrgueres e molhos.

Famoso por suas criações inovadoras de hambúrgueres e molhos. André da Trato: O "mago dos temperos", especialista em combinações de sabores.

O "mago dos temperos", especialista em combinações de sabores. Pedro Valsas: Criador de sanduíches que se tornaram referência no mercado nacional.

Além das demonstrações culinárias, a Arena Burguer também será palco de rodas de conversa com mestres da gastronomia, abordando temas como empreendedorismo no setor alimentício e estratégias para impulsionar as vendas no mercado de hambúrgueres.

Pizza Maker & Down

Outro momento especial da feira será o Pizza Maker & Down, um concurso de pizzaiolos que contará com a participação de profissionais e alunos com Síndrome de Down.

Coordenado pela Chef Erilene Monteiro, que foi premiada nos últimos cinco anos pelo projeto social, o concurso visa promover a inclusão e destacar o talento e a habilidade desses jovens profissionais no preparo de pizzas criativas e saborosas.

A Chef Erilene Monteiro é considerada uma das melhores pizzaiolas do Brasil e reforça que o concurso é uma oportunidade para mostrar como a diversidade pode gerar resultados surpreendentes na gastronomia.

"É uma forma de integrar, valorizar e proporcionar visibilidade para talentos que muitas vezes não têm o reconhecimento que merecem", comenta Erilene.

Serviço

HFN – Hotel & Food Nordeste

Data: De 2 a 4 de outubro

Horário: Das 14h às 21h

Local: Pernambuco Centro de Convenções

Entrada: Gratuita para profissionais do setor (com o cupom CONVIDADOHFN_2024) e para leitores do JC (com o cupom CONVIDADO_JC), mediante credenciamento antecipado. Para o público geral, as inscrições custam R$ 20.

Mais informações e credenciamento: www.hfne.com.br