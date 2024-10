APM Terminals conclui preparação do terreno para futuro Terminal de Uso Privado (TUP) no porto de Suape

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Terminal de Uso Privado (TUP) será construído ao lado do Estaleiro Atlântico Sul S.A. de quem comprou parte do terreno ainda no governo Paulo Câmara.

A APM Terminals Suape revelou a conclusão bem-sucedida da obra de demolição realizada no terreno onde será implantado o terminal portuário, localizado no Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros (Suape), Pernambuco.

Iniciada em fevereiro deste ano, esta etapa foi a maior obra de demolição do estado de Pernambuco e exigiu um trabalho intenso e meticuloso para remover as diversas edificações e infraestruturas.



Com isso a companhia se prepara para iniciar em breve as obras do seu mais importante no Nordeste com a instalação de um Terminal de Uso Privado (TUP) ao lado do Estaleiro Atlântico Sul S.A. de quem comprou parte do terreno,



A prepração do terreno foi imciiada em 26 de janeiro de 2024 e duração de 222 dias, a obra foi um marco significativo para o projeto. Durante o processo não houve incidentes, reforçando a premissa de segurança e respeito pelas pessoas envolvidas no projeto e ao meio ambiente.



Além da utilização de maquinário pesado e mão de obra especializada, às equipes envolvidas destacam a complexidade da segregação e o encaminhamento de tipologias distintas de resíduos.



Perspectiva do futuro terminal da APM Terminals Suape. - Divulgação

Após a reutilização e a destinação ambientalmente correta de 20 mil toneladas de resíduos, materiais e sobras, foi possível limpar o terreno, onde será construído o pátio de contêineres, o ‘coração’ do terminal.



A APM Terminals destaca que o futuro terminal contará com 100% de equipamentos elétricos e tecnologia de ponta, incluindo alguns deles com operação por controle remoto, gates de acesso com sistema de agendamento, scanner, além de um armazém e operações com padrão de excelência internacional.



Com o fim da fase de demolição, o projeto dá início a fase de construção e, nas próximas semanas, as empresas vencedoras do contrato de construção do cais e demais infraestruturas devem ser definidas.



A implantação da APM Terminals Suape representa uma significativa ampliação da capacidade portuária no Estado, além de impactar positivamente o varejo e a indústria no Nordeste, deve favorecer o aumento do trânsito de navios e de novos serviços que conectem Pernambuco a diversos portos do mundo, e beneficia usuários com uma logística mais eficiente.



O líder da área de Integração de Negócios da APM Terminals Suape Herllon Rossato Rossdeutscher afirma que Suape é um projeto que fomenta de forma positiva diversas frentes, desenvolvido a partir de iniciativas pioneiras em sustentabilidade portuária, que ajudarão a estimular o desenvolvimento socioeconômico da região.



A expectativa da companhia é de gerar mais de 500 empregos diretos e 2 mil indiretos, na fase de construção.



“Estamos cerca de 200 dias mais próximos de abrir as portas de um empreendimento que vai integrar e gerar valor ao estado de Pernambuco e estamos ansiosos para completar as próximas etapas e iniciar a operação no segundo semestre de 2026”, afirma Herllon.



A APM Terminals pagou R$455 milhões pela área e contribuiu para amortizar em 40% a dívida do EAS, que está em recuperação judicial e aos poucos vai se reerguendo.



O TUP da APM abre um campo potencial para novos negócios na região, pois vai exigir novas estruturas na cadeia de logística, como armazéns e frigoríficos, impactando o mercado imobiliário às empresas de distribuição de mercadorias.



Só não será zero em emissões de carbono porque os caminhões que o atenderão usam diesel. A APM Terminals Suape garante que implantará iniciativas pioneiras em sustentabilidade portuária. Além da eletrificação, o terminal contará com um sistema completo de gestão ambiental.



Está prevista a modelagem de fluxo de águas subterrâneas para controle de poluição, além do tratamento de águas residuais e gestão de outros resíduos. Também terá uma rede 5G própria, que possibilitará transmitir informações em tempo real para os clientes, 24 horas por dia, sete dias por semana.



O uso de RTGs (guindastes móveis sobre pneus) por controle remoto, outro diferencial do terminal, segundo Russi, ampliará a agilidade das operações do terminal por meio da operação remota, impactando positivamente a produtividade e garantindo mais segurança à operação.



A APM Terminals Suape promete fomentar o desenvolvimento socioeconômico da região, que passará a ter maior conectividade, potencialmente atraindo novos serviços diretos para a Ásia e a Europa.



Esses diferenciais devem gerar, segundo a direção, um efeito cascata positivo, impactando na redução de custos e de preços do transporte, aumentando a competitividade dos exportadores e reduzindo os preços dos insumos de produção intermediários importados e de bens de consumo.



A APM Terminals desenvolve e opera terminais avançados de contêineres em todo o mundo e vem elevando os padrões do setor há mais de meio século.



A empresa é uma divisão independente da A.P. Moller-Maersk e tem instalações em 60 locais importantes em 33 países do mundo, com vários em desenvolvimento. A APM Terminals emprega aproximadamente 22.000 pessoas e, em 2023, houve 27.000 escalas de navios em seus terminais.