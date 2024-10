Ferreira Costa quer Black Friday para turbinar vendas em 20% sobre 2024 na data mais esperada do ano para o varejo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Data mais esperada do ano para o consumidor, a Black Friday ganhou atenção especial no Home Center que está apostando nas Lives com ofertas exclusivas e descontos de até 70% em todos os setores. Nesta quinta-feira (24), a Ferreira Costa colocou no ar o Esquenta Black com uma SUPER LIVE no Instagram da Ferreira Costa (@ferreiracosta) num evento exclusivo que reuniu diversos influenciadores e jornalistas de vários segmentos para mostrar a campanha em primeira mão.



Nos últimos anos, o Home Center vem trazendo inovações para fazer uma Black diferenciada. Este ano, por exemplo, além do mix dos 80 mil produtos, a promoção Black contará com ofertas sinalizadas em até 70% de desconto, podendo ser dividido em até 10x sem juros tanto nas lojas quanto no site www.ferreiracosta.com ou no app.



Ferreira Costa quer Black Friday de sucesso em 2024 - Divulgação

Entre os chamados produtos desejo para casa, como eletrodomésticos, móveis, decoração, mas também utensílios domésticos, iluminação e muito mais farão dessa Black Friday o melhor momento para renovar sua casa. Quem deseja construir ou reformar para o fim do ano, não pode perder as ofertas de construção.

Serão tintas, louças sanitárias, janelas, ferramentas, básicos para construção e muitas outras ofertas.

A novidade que está no ar é que a Ferreira Costa lançou seu canal no WhatsApp, onde os clientes podem seguir e ativar a notificação para ficar recebendo todas as novidades e ofertas da Black de verdade em primeira mão. Basta clicar aqui: https://whatsapp.com/channel/0029ValuHlP7z4korLpfpJ31



Além disso, os clientes poderão também acessar o site e o app que contêm as ofertas em primeira mão através do link https://www.ferreiracosta.com/Destaque/black-friday . Assim como no canal, lá serão divulgadas promoções exclusivas que não voltarão mais baratas depois e ofertas relâmpagos com estoque e tempo limitado.



Ou seja, para quem não quiser perder tempo, a opção é garantir na Ferreira Costa o presente do final de ano ou aquele produto que passou o ano inteiro “paquerando”, é só ficar de olho no que vem por aí e aproveitar para realizar o sonho daquele produto dos sonhos. Afinal, é BLACK DE VERDADE!



Com 140 anos de história, a Ferreira Costa (@ferreiracosta), maior Home Center do Nordeste, está presente nos estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte, levando ao consumidor mais de 80 mil itens para casa, construção e decoração. Além de suas nove lojas, a Ferreira Costa também possui o e-commerce www.ferreiracosta.com e o App, com entrega para todo Brasil.