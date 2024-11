Projeto de corte de gastos assusta base do governo no Congresso que não tem respeito pelo Arcabouço Fiscal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Estava demorando. Depois de três semanas de notícias desencontradas sobre o que de fato o ministro Fernando Haddad está propondo era natural que PT, o PDT, o PSOL, e o PCdoB produzissem um manifesto contra o corte de gastos em áreas sociais e com críticas à pressão pela apresentação de um ajuste fiscal por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Primeiro, porque se não fizessem isso antes de o ministro da Fazenda divulgar as medidas ficaria a imagem de que os partidos de esquerda e as centrais sindicais tinham aceitado a proposta. Segundo que, a bem da verdade, eles não sabem exatamente o que está no texto proposto por Fernando Haddad, já que se eles tivessem acesso certamente vazariam de modo a vir uma reação furibunda das centrais sindicais.



Reação previsível

Assim, sem um texto para discutir, PT, PDT, o PSOL, e o PCdoB decidiram antecipar a reação e escolheram os chamados inimigos da vez.



Dia a nota “O poder financeiro, os mercados e seus porta-vozes na mídia agitam o fantasma de uma inexistente crise fiscal, quando o que estamos vivendo é a retomada dos fundamentos econômicos, destruídos pelo governo anterior”.



Culpa da Imprensa

A expressão “fantasma de uma inexistente crise fiscal” é bem ilustrativa. Assim como toda vez que o Copom se reúne, uma nota padrão é divulgada às 18h05 condenando o aumento e achando insuficiente a redução, os dirigentes das sete grandes centrais sindicais tem absoluta certeza de que o Governo está sob ataque do capitalismo internacional.



A nota prossegue protestando contra “a possibilidade de cortar na carne da maioria do povo, avançando seu facão sobre conquistas históricas como o reajuste real do salário-mínimo e sua vinculação às aposentadorias e ao BPC, o seguro-desemprego, os direitos do trabalhador sobre o FGTS, os pisos constitucionais da Saúde e da Educação”



Salário-mínimo

De novo “reajuste real do salário-mínimo e sua vinculação às aposentadorias e ao BPC, o seguro-desemprego” é o problema central dessa crise. A decisão de Lula de conceder reajuste real do salário-mínimo acabou se revelando já em 2023 um problema grave. Porque ele funciona como referência dos demais benefícios. E isso está tornando impossível o governo ter um mínimo de controle.



Fernando Hadda Ministro a Fazenda.jpg - Divulgação

Na Constituição

Quando o governo paga, como manda a Constituição, um salário-mínimo a quem completou 65 anos e não tem renda própria ou em pessoa com deficiência ele sabe que não controla isso com precisão porque o rol de doenças incapacitantes vem crescendo ano a ano, inclusive estimulando um onda de litigância abusiva que é quando um advogado faz abusivo do direito de ação entrando com centenas de ações conta um segmento ou no caso o INSS.



O caso das milhares de ações contra empresas de aviação é um fato que levou à recente recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) depois de constatar que o Brasil tem 98% de todas as ações no mundo de pequenas indenizações.



Reclamação

Mas o problema do governo é ainda mais sério. Os ministros do PT, o PDT, o PSOL e o PCdoB fizeram chegar a Lula que não vão entrar nessa. O entre outras coisas fez o presidente mandar Haddad ouvir o ministro José Múcio.



E todo mundo sabe que dos ministros o da Defesa é o único que tem autoridade para sair quando quiser. Até porque já entregou o cargo várias vezes e Lula disse que não pode prescindir de sua ajuda. Então, mexer no soldo dos militares era tudo que Haddad não queria trabalhar.



Vinculação

Entretanto, o verdadeiro problema da equipe econômica é a vinculação de 12% para a Saúde e 18% para a Educação. Na prática quer dizer que 30% do que a União arrecada vão para esses setores. Assim, se a Receita subir, os dois setores recebem mais verbas.



O ministério do Planejamento já identificou que ao longo dos anos isso está criando um efeito perverso. Os deputados entopem o ministério da Saúde de emenda porque sabem que o orçamento aprovado na prática vai ser menor.



Mais despesas

No caso da Educação os reitores das Universidades Federais e Institutos Federais de Educação também sabem que vem mais dinheiro. E para completar, Lula não para de anunciar mais campos e mais IFCs.

Este ano anunciou mais 100. Serão investidos R$3,9 bilhões em obras (sendo R$2,5 bilhões para a criação de novos campi e R$1,4 bi para a consolidação de unidades dos IFs já existentes).

Haddad propõe uma mudança na Constituição desvinculando esse percentual. Mantém os 30%, mas não divide a arrecadação a mais. E aí abriu um problema com Camilo Santana e a bancada da Saúde que mira essa receita adicional.



Defesa Nacional

Então, a reação do PT, o PDT, o PSOL, e o PCdoB “Em defesa da saúde, educação, previdência e assistência social contra a especulação e os privilégios fiscais” é uma espécie de habeas corpus político contra o que "pode" vir de cortes.



Pode porque pelo jeito das conversas o projeto de Fernando Haddad sai tão desidratado que apenas assegura a continuidade da crise fiscal em 2025. Mas eles vão continuar culpando “O poder financeiro, os mercados e seus porta-vozes na mídia”. Faz parte do papel que Lula reservou ao PT, o PDT, o PSOL, e o PCdoB.



projeto da Masterboi em Canhotinho passará a abater 700 bois dia. - Divulgação

Masterboi



O projeto da Masterboi inaugurado há dois anos com capacidade de abate de até 500 bovinos/dia será ampliado para 700 animais/dia e em 2025 deve chegar a 1.000 cabeças abatidas na unidade de Canhotinho quando deve incorporar o método Halal que exige uma rota específica para a compra da carne para países mulçumanos.



Mas o mais surpreendente é a oferta de criadores nos estados sede Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte que hoje já fornecem animais para o abatedouro em sua totalidade. Esse é o resultado de uma mudança de comportamento dos produtores em adquirir mais animais para engorda, inclusive com projetos de confinamento que agregam mais peso ao animal.



A procura acabou beneficiando os empresários que atuam no segmento de produção de sêmen e animais para o mercado como ferramenta de melhoramento genético para criação focada n o abate que a planta a empresa assegura. Algo que não estava diagnosticado com precisão e que acabou se revelando nesses estados onde a criação bovina não apresentava grande evolução.



Novo Recife



O mercado imobiliário já sabe que vai começar 2025 com a oferta de um novo lote de três edifícios do Projeto Novo Recife, na Avenida Engenheiro José Estelita. Desta vez a opção será por uma torre com um apartamento por andar e duas com unidades também de área superior a 120m 2. A Construtora Moura Dubeux não comenta as expectativas do mercado.

Estação Rodoviari ado Recife.Passageiros interestaduais agorea tem que embarcar apenas nela. - Divulgação

Rodoviária ruim



Viajar de ônibus interestadual e intermunicipal está ficando complicado no Recife. A administradora da TIP a cada dia vê mais lojas sendo fechadas e na busca por receita obteve da ANTT uma determinação de que nas viagens interestaduais os passageiros serão obrigados a pegar o ônibus no TIP no bairro do Curado.

Só que isso significa que se um passageiro morar em Boa Viagem terá que ir ao terminal quando podia pegar na Caxangá no sentido Paraíba e Rio Grande Norte e no aeroporto no sentido Alagoas aumentando a despesa por ônibus ou por aplicativo. A consequência é a perda de passageiros para sites como o BlaBlaCar.com.br que acaba sendo mais barato com o passageiro tendo mais opções de horário.



Universo chines



Depois de construir uma rede de quase 10 mil pontos de vendas oficiais espalhados pelo Brasil inteiro, por meio de parcerias estratégicas com grandes varejistas a chinesa A Xiaomi, marca líder global em vendas em dezenas de países decidiu construir sua própria rede de loja para oferecer produtos em mais de 50 shoppings pelo Brasil. Onde oferece de pulseira a tablete e de balança a fone bluetooth.



A marca oferecer oferece ainda outros produtos como power bank, lâmpadas inteligentes, mochilas, air fryer, liquidificador, robô aspirador, caixa de som e todo o universo da chinesa que atua no de consumo e manufatura inteligente com smartphones e hardware conectados por uma plataforma IoT.



Começou a temporada do maior festival em alto-mar do mundo - Ivan Sarfatti

Festival alto-mar



A temporada 24/25 começa com o “Mix Music Boat”, que começou no último sábado (9) terá 13 embarques, cada um com uma programação especial que promete unir entretenimento, lazer e luxo para os diversos tipos de público, que vão dos amantes do sertanejo aos pagodeiros de plantão, até os fieis fãs do bom e velho Rock and Roll e da envolvente MPB. Saindo do Porto de Santos com paradas em pontos paradisíacos como Angra dos Reis e Búzios Com shows de gente como Léo Santana a Marisa Monte e de Roupa Nova a Zeca Pagodinho.



Carnatal e Fortal



O Carnatal, um dos maiores e mais tradicionais carnavais fora de época do Brasil, acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de dezembro de 2024 na Arena das Dunas. Mantendo a tradição, o Carnatal contará com mais de 12 horas de festa, divididos entre avenida durante a primeira parte da noite e camarote até o amanhecer. Ao lado do Fortal que acontecerá nos dias 24, 25, 26 e 27 de julho de 2025 são as duas cidades que ainda promovem esse tipo de evento.



Natal Tacaruna



O Shopping Tacaruna inaugurou seu tema “Natal dos Presentes Brilhantes”. Com uma mensagem para o público que enfatiza que o verdadeiro presente é “estar presente”, marcar presença na vida das pessoas que amamos. A fachada do Tacaruna, o Rooftop (espaço de lazer e entretenimento ao ar livre) e outras áreas do empreendimento também terão decoração natalina.