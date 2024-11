Com quase R$ 10 bilhões, Raquel Lyra tem chance de mudar perfil de investimentos públicos no Estado até 2026

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em três operações, quase R$10 bilhões. Dinheiro suficiente para investimentos que desde o governo de Eduardo Campos, não se via no Estado.

Um e-mail curto, da Secretaria do Tesouro Nacional, com apenas um parágrafo informou ao secretário da Fazenda, Wilson de Paula que “Diante do exposto, conclui-se, preliminarmente, pela classificação de capacidade de pagamento “B+” e pelo cumprimento de todas as metas para fins de adimplência e pelo descumprimento da meta 1 e cumprimento das metas 2 e 3 para fins de bonificação do espaço fiscal do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal.



Sem discordância



O texto diz ainda que “caso haja discordância, pode-se avaliar a interposição de recurso acerca dos resultados apresentados nas seções anteriores no prazo de dez dias contados do seu recebimento”.

Discordância zero. O Governo de Pernambuco estava comemorando a devolução da condição de estado adimplente e resgatando a capacidade de ir ao mercado financeiro tomar empréstimos com aval da União para seus projetos turbinando as ações da governadora até 2026.



Governadora Raquel Lyra, durante lançamento do programa Águas de Pernambuco. - Miva Fiho

Saque rápido



Somados aos R$ 3,4 bilhões que ela contratou, ano passado, graças a condição de Capag B, em 2022, mais os R$ 3,4 do Novo Banco de Desenvolvimento, que está em análise na Assembleia Legislativa e mais R$ 2,9 bilhões que a volta do Capag B lhe autoriza para 2025.

Assim, a governadora terá no caixa apenas nessas três operações quase R$10 bilhões (R$9,7 bilhões) de dinheiro suficiente para fazer um robusto pacote de investimentos como desde o governo de Eduardo Campos, não se via no Estado.



Grave risco



Mas a condição de poder contratar esse dinheiro embute a história de um grave risco que ela e sua equipe correram quando viram as contas do balanço de 2022 - que seriam a base da manutenção do Capag B para 2024 - e que degringolou de um jeito que até agora não se sabe fez parte de uma estratégia do seu antecessor em criar problemas para ela já no primeiro ano de gestão.



Ou se foi mesmo um “libera geral” das despesas que acabaram fazendo Pernambuco fechar as contas do exercício com um rombo de R$500 milhões.



A crise passou



Agora, com o selo de Capag B para 2025, a governadora pode observar de longe o risco que seu governo correria se a equipe não fosse capaz de aproveitar a condição de Capag B de 2023 para fazer empréstimos de R$3,4 bilhões, enquanto cuidava de escrever os projetos.



Se ela não conseguisse tomar os empréstimos em 2023, todo o governo estaria comprometido já que apenas ano que vem é que poderia voltar ao mercado de crédito.



Viagens a Brasília



Ela costuma dizer que viajou, em 2023, mais de 509 vezes a Brasília sem revelar que metade disso foi percorrendo gabinetes para assinar os empréstimos cujo dinheiro deve começar a gastar, de fato, este ano.



Isso a levou a pegar empréstimos na Caixa Econômica e no Banco do Brasil de modo a assinar os contratos até o último dia do ano.



Pede tudo



Ela assinou um contrato de R$900 milhões no Banco do Brasil; um mês depois R$1,7 bilhão na linha Finisa, da Caixa Econômica Federal; depois mais outro com o Banco do Brasil, no valor de R$197,6 milhões e finalmente outro de R$650 milhões na Caixa Econômica.



A governadora conseguiu ainda, este ano, fazer a adesão a um programa de recuperação fiscal oferecido pela STN para estados que, mesmo na condição de Capag C, apresentem indicadores de controle de gastos e adiram a uma governança mais robusta de suas finanças.



Governadora Raquel Lyra lança o PE na Estrada - Miva Filho

Ajuda da Dilma



Isso lhe deu a oportunidade de aproveitar uma linha de crédito barata oferecida pelo Novo Banco de Desenvolvimento, presidido pela ex-presidente, Dilma Rousseff que lhe permitiu contratar mais R$ R$ 3,4 bilhões para o Projeto de Melhoria da Infraestrutura Rodoviária, Hídrica e Sanitária de Pernambuco – PROMIRHIS-PE que está atualmente em análise da Assembleia Legislativa.



Antecipar Capag



Raquel Lyra também cuidou de repetir a mesma estratégia de Paulo Câmara, em 2021 quando pediu antecipação da análise das contas de 2020 que lhe habilitaria ao Capag B em 2022. Desta vez ela apresentou as contas de 2023 de modo que, uma vez aprovadas, lhe devolvessem o Capag em 2025, o que foi obtido nesta quinta-feira(14).



Pelas contas da Secretaria da Fazenda, um valor próximo a R$2,9 bilhões poderá ser contratado em 2025 perfazendo R$9,4 bilhões à sua disposição.



Sem poder gastar



Essa situação, entretanto, não significa que ela pode sair dando ordem de serviço em cada cidade do Estado que visitar.



Na verdade, sabe-se agora que ano passado, depois que receber o crédito na conta única do estado a governadora - ainda que desejasse - não poderia gastar o dinheiro devido a falta de projetos prontos, equipes de fiscalização, estrutura de elaboração de novos projetos cujos editais deveriam ser lançados.



Falta de pessoal



A situação de total falta de pessoal para fiscalizar os contratos foi constatada logo nos primeiros meses. Mas o que se viu foi que não tinha pessoal alocado nas áreas de controle o que obrigou a governadora a, primeiro juntar gente, recompor equipes para definir os padrões.

E refazer as equipes de controle. Ou seja, ela tinha dinheiro no caixa, mas não tinha como gastar.



Equipe refeita



Essa situação parece ter mudado, já que o governo voltou a escrever projetos sem fazer tudo via consultoria como estava acontecendo.



Em 2025 parece claro que Raquel Lyra vai ter gente, projetos, equipes de controle com gente do quadro. O que significa que seu poder de ação estará mais robusto, certamente mirando em 2026.





Furto de água



A Compesa criou uma Coordenação de Segurança Patrimonial para cuidar do patrimônio e articular operações policiais para o combater furtos juntamente com a Secretaria de Defesa Social e as polícias Civil e Militar.



Numa primeira ação identificou dois veículos, cada um com capacidade para transportar 8 mil litros e realizando uma média de 10 viagens por dia, estavam desviando 4,8 milhões de litros de água por mês em adutoras na região do Sertão do Araripe usadas para abastecimento de água clandestino de carros-pipa.

Hidrômetro residencial da compesa substitui os de cobre. - Divulgação

Roubo de hidrometros

O parque de hidrômetros da Região Metropolitana do Recife está sendo renovado com a instalação de 120 mil equipamentos. Os novos hidrômetros são fabricados em composite, um material composto de resina de polipropileno rígido (plástico) que desestimula furtos por não ter valor comercial. É que os aparelhos antigos instalados na RMR contêm materiais que, mesmo em pequena quantidade, podem ter valor de revenda, como bronze, latão e o próprio cobre.



Vem pra Dados, Mulher



Uma iniciativa transformadora na área de tecnologia irá capacitar de maneira gratuita mulheres do Grande Recife no mundo de dados e da tão falada Inteligência Artificial. O projeto “Vem para Dados, Mulher!”, que acaba de ser lançado gratuitamente no Recife, é desenvolvido pela startup Télos em parceria com a Neurotech e o Porto Digital, e quer mudar essa realidade.

A capacitação é acessível às mulheres de todas as áreas e níveis de experiência, tendo apenas que atender aos seguintes critérios: ser maior de 18 anos, e ter ensino médio completo.



Lançamento da pwedra fundamentla do novo terminal de Suape - Divulgação

TUP da Maersk



Nesta sexta-feira (22) com a presença da governadora Raquel Lyra, houve o lançamento da pedra fundamental da APM Terminals Suape. Marcará o início da construção do projeto do TUP Suape com previsão de funcionamento em 2027



Dark Store



O Novo Atacarejo abriu operação em Porto de Galinhas, via Dark Store, para abastecer pequenas e médias empresas, além de casas de veraneio e empreendedores na área da alimentação. O Novo Atacado Express vai atender do Paiva a Tamandaré e disponibilizará produtos para retirada ou entrega via delivery.



Fertilizantes



De janeiro a agosto o Brasil importou 28,03 milhões de toneladas de fertilizantes. O Estado de Mato Grosso é líder nas entregas ao mercado, com 21,2% , seguido de Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais e Bahia.



Mercado afro tem potencial de bilhoes no Brasil. - Divulgação

Mercado afro



O Estudo “Characterizing the Afro-Brazilian Digital Inclusion Gap and Assessing Investment Opportunities”, encomendado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e conduzido pela DIMA Consultoria revelou que 29 milhões de afro-brasileiros atualmente sem acesso à internet poderia resultar em aumento de R$360 milhões na renda anual dessa população.



Canal de vendas



Uma pesquisa CND com Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostra que 67% das empresas do setor de comércio e serviços do país utilizam o WhatsApp como principal canal de venda das suas empresas. Em segundo lugar aparecem as redes sociais (57%), seguidas pelas lojas e escritórios (47%) e pelos sites (12%). Ao menos 41% delas investem em divulgação para vendas. Os canais pagos mais citados para anúncios pagos são o Instagram e Facebook, A média mensal gasta com divulgação é de R$880.



Concerto de Natal



Uma parceria com a Kallas Mídia OOH, referência no segmento de mídia out of home em Pernambuco e o projeto Aria Social realiza uma ação de merchandising do seu Concerto de Natal 2024. Ao todo, 20 leds instalados no Aeroporto Guararapes, 12 mega banners na entrada da alameda do Instituto Ricardo Brennand e mais 200 TVs indoor, nas academias Selfit, anunciam o espetáculo nos dias 7 e 8 de dezembro, às 17h30 e 19h30, na área externa da Capela Nossa Senhora das Graças, no Instituto Ricardo Brennand, na Várzea.nto em 2027