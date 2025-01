Voluntarismo de Lula moldou rejeição do mercado ao governo que precisa rever comportamento para chegar a 2026

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Num país que consegue crescer 2,9%, num ano e 3,5%, no seguinte não é razoável que a taxa básica de juros esteja subindo na proporção que o Brasil está prevendo. Muito menos com uma taxa de desemprego que é a menos da série histórica do instituto que faz a medição.



Também não é razoável que isso aconteça quando a agropecuária tem a performance global que tem em, pelo menos, 10 produtos e a indústria esteja investindo na formação bruta de capital mirando melhorar sua presença no mercado internacional.



Ainda assim, como revela a Pesquisa de Economia Bancária da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), divulgada nesta quarta-feira (1º), a maioria das instituições consultadas (84,2%) espera que o Banco Central eleve a taxa básica de juros, a Selic, para além de 14,25% ao ano no atual ciclo de aperto monetário.



Cenário previsível



É uma conta óbvia uma vez que, na última reunião de 2024, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central aumentou a Selic para 12,25% ao ano e sinalizou dois novos aumentos de um ponto porcentual, o que levaria a taxa a 14,25% em março.



O Copom , portanto, contratou a Selic que o país viveu no mês de agosto de 2015 quando cresceram no Congresso as ações que culminaram com o impeachment da então presidente, Dilma Rousseff.



A maioria dos participantes da pesquisa (57,9%) espera que a inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerre 2025 acima de 4,5%. Ou seja, além do teto da meta. A Pesquisa de Economia Bancária e Expectativas da Febraban estima que o crédito deverá crescer 9%, em 2025, na carteira de recursos livres, que crescerá 8,3% e 9,7% na direcionada.



Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva com Fernando Haddad e Gabriel Galipolo. - Presidencia da República

Direções opostas



Não faz sentido. A economia apresenta um sentido e os analistas avaliam que ela está indo noutra rumo a uma crise que assusta quem deseja investir no Brasil. Previsões presentes nos cenários apresentados nos relatórios dos analistas financeiros.



Enquanto isso, o governo está completando a mudança da diretoria do Banco Central que define a taxa de juros se esforçando para dizer que os analistas erraram quando estimaram, em janeiro de 2023, uma taxa de crescimento de 1,50% do PIB e, em janeiro de 2024, uma taxa de crescimento de 1,59% que como se sabe, se materializaram em 2,9%, em 2023, e 3,5%, em 2024 - conforme as previsões mais recentes do Boletim Focus.



Razão do preconceito

Então porque previsões tão pessimistas para 2025?

Dirigentes de instituições internacionais e analistas de grande credibilidade avaliam que o mercado tem mesmo uma enorme má vontade com o governo Lula desde sua posse.



Pela primeira vez em décadas no mês da posse do presidente em janeiro de 2023, as taxas de juros futuros não baixaram revelando falta de confiança. Essas mesmas taxas caíram quase 40% quando Michel Temer tomou posse em definitivo em 2016.



Na última semana de 2024, as taxas de juros futuro estavam em 15% ao ano indicando uma prêmio de 10% de rendimento real ao investidor e assustando os gestores de nossa Dívida Pública que se aproxima de 80% do PIB. è uma espiral que é mais preocupante que um dólar a 6,26 como a moeda americana fechou nesta quinta-feira (2).



Jogando contra



Talvez seja mesmo torcida contra dos “meninos” das mesas de operações dos bancos no seu conhecido embate geracional com o governo analógico do presidente Lula.



Um governo que aliás parece não ter percebido que o atores da economia (para melhor) e da política (para pior) mudaram radicalmente desde que Lula governou o Brasil e tinha linha direta com banqueiros e empresários que, de fato, formavam opinião e com dirigentes partidários que (de fato) formavam a opinião de votação no Congresso.



Para Lula - e a maior parte de equipe 60+ - ter que tratar com jovens que agora são chamados de CEO e precisar negociar com líderes políticos que não tem rosto e se escondem atrás de personagens como Arthur Lira, deve ser algo completamente diferente do modelo anterior.



Mundo digital



Para completar, ele se comporta como se o tempo não tivesse passado. Como se seus atuais interlocutores tivessem a representatividade de seus iguais em 2010? Ele parece não ter entendido que, na economia, o CEO agora presta contas e responde ao controlador. Daí quando manda gastar o efeito é devastador para as contas públicas porque na economia o presidente quebra a previsibilidade do resultado a ser entregue aos acionistas pelos CEOs.



O presidente poderia aproveitar 2025 para ouvir o que tem a dizer gente como o novo presidente do BC, Gabriel Galípolo e essa gente jovem e mais próxima ao mercado financeiro como fazia no passado quando sabia quem formava opinião na economia.



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad pode lhe ajudar na sua jornada de dois anos que se iniciou ontem. Sabendo que os velhos companheiros 60+ vão reclamar muito. Mas é daí? Ele mesmo não disse que a comunicação de seu governo é analógica?

Apostadores de bets poderão apostar em vquejadas no Brasil. - Divulgação

Valeu boi



Saiu a portaria do Ministério do Esporte estabelecendo as modalidades esportivas que poderão ser objeto de apostas on-line pelas bets. E entre os esportes que poderão receber as apostas estão incluídas as chamadas “modalidades de grande popularidade”, como automobilismo, bilhar, capoeira e fisiculturismo. Também serão permitidas as apostas nas modalidades “esportivas equestres”, como provas de cavalo e vaquejadas.



Do jeito que estão sendo incluídas tantas modalidades, em breve, o sujeito vai poder jogar placa de carro numa bet. Placa de carro é uma aposta onde um jogador aposta que, em determinada rua, vai passar um automóvel com placa final ímpar ou par...



Bilionários CE



A nova lista de bilionários da revista Forbes lista nove nomes de empresários do Ceará. São eles: Mário Araripe (Casa dos Ventos), o homem mais rico do Nordeste, Cândido Pinheiro Koren de Lima (Hápvida), Amarílio Proença de Macêdo (J. Macedo), Maria das Graças Dias Branco da Escóssia (M. Dias Branco), Oto de Sá Cavalcante (Sistema Ari de Sá), Carlos Ribeiro Jereissati (Jereissati), Jorge Fontoura de Pinheiro Koren de Lima e Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior (Hapvida) e José Roberto Nogueira (Brisanet).



Dez mil eletricos



A BYD Auto Brasil encerrou 2024 em grande estilo com 10.091 carros emplacados apenas no mês de dezembro, a companhia quebrou seu próprio recorde de vendas num único mês e confirmou mais uma vez seu crescimento sólido no mercado brasileiro.



Montadora chinesa BYD vende 10 mil carros em dezembro. - Divulgação

Petrolina no Japão



A Timbaúba S.A., empresa de produção de sucos integrais e 100% naturais, além de água de coco, sediada em Petrolina onde uma fazenda com mais de mil hectares irrigados e uma indústria capaz de envasar 50 milhões de litros/ano iniciou suas exportações para o Japão.



O Suco de Uva Integral OQ já está presente em mais de 200 lojas nas cidades de Tokyo, Yokohama e Osaka. Presente em todos os estados brasileiros, há um ano iniciou seu processo de internacionalização, já exportando para 11 países em todos os continentes. O diferencial da empresa é que, além de produzir sucos integrais de alta qualidade, faz o processo completo: planta, processamento e envasa.



Timbauba ´rpduz o suco de uva vendido para o Japão. - Kaio Cads

Segundo maior



Pernambuco se tornou o segundo maior gerador de energia solar do Nordeste em 2024, respondendo por 14,9% de toda a potência instalada na região. O número coloca o estado em 12º no ranking nacional, de acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).



O estado também registrou crescimento de 21,9% no número de unidades de geração distribuída – sistemas solares em residências, comércios e indústrias – com um total de 30.400 novas unidades instaladas de janeiro até meados de dezembro deste ano.



CNI defende investimentos em linhas de transmissão de eólicas. - Divulgação

Eventos Recife



O Centro de Eventos Recife localizado no Campus da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), na Imbiribeira encerrou 2024 com mais de 230 eventos realizados, à maioria (48%) eventos corporativos, como palestras e congressos e, em segundo lugar (28%), os ligados à saúde e crescendo 30% sobre 2023.



Selo ODS Educação



O Senac Pernambuco e a Faculdade Senac Pernambuco foram reconhecidos com o Selo ODS Educação 2024, que certifica iniciativas educacionais alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Ao todo, 18 projetos foram aprovados, sendo seis do Senac e 12 da Faculdade Senac. A cerimônia de certificação será realizada no dia 20 de março, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.



Plano de saúde pet



Liderada pelos empresários, Rodrigo Lemos Agra, Aluizio Cordeiro e Fernando Tarciso Filho a empresa pernambucana de plano de saúde para pets, Care Saúde Animal está chegando a São Paulo. Estima-se que no Brasil mais de 48 milhões de domicílios possuem cães ou gatos (IBGE). Com cinco anos, a empresa dobrou o faturamento em 2024 e a expectativa segue alta para 2025.



Metodologia



A MRV, empresa do Grupo MRV&CO, adotou a Building Information Modeling (Modelagem da Informação da Construção), metodologia que permite gerenciar informações em elementos tridimensionais, a serem utilizadas durante todo o ciclo de vida de um empreendimento, desde a fase de concepção do projeto, planejamento, orçamento, execução de obra, sustentabilidade, gestão e manutenção.



Etiqueta Roxa



A tradicional campanha Etiqueta Roxa do Shopping Guararapes abre a temporada de liquidações até domingo (5) com ofertas especiais, em lojas de todos os segmentos com expectativa de 10% de aumento no período da liquidação.



Lide premiado



O LIDE Pernambuco recebeu destaque como a maior unidade do Brasil durante a Convenção Anual dos LIDEs. O resultado foi alcançado pela décima vez consecutivamente em treze anos de atividades do LIDE PE. Ao todo são mais de 500 empresas filiadas e com 100 agendas realizadas em 2024.