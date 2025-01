Governo de Raquel fecha 2024 com superávit. Daude recebeu quase R$ 10 bilhões.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O governo de Pernambuco encerrou o segundo ano da gestão Raquel Lira com um superávit de R$1,28 bilhões de recursos em caixa superior a 51% em relação a 2023 (R$850 milhões) que reforça sua posição para a conquista do Capag B na avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional.

Os números foram publicados no balanço do governo no Diário Oficial do Estado que mostram os principais indicadores da gestão financeira, com destaque para crescimento da Receita Corrente Líquida de 15,81% (de R$37,83 bilhões em 2023 para R$43,81 bilhões em 2024.

Principais despesas

Mas também cresceram as principais despesas de governo como a total de pessoal (que reúne os três poderes) em 6,03% onde apenas a do executivo aumentou em 5,4% e chegaram a $ 17,74 bilhões mantendo-se em 40,55% abaixo de 2023 (44,56%) e mais ainda em relação ao limite máximo recomendado de 49% da RCL.

As duas principais despesas do Executivo tiveram performances igualmente positivas. No caso da Educação que cresceram 15,15 superaram o limite constitucional de 25% chegando a 25,87% atingindo a marca de R$9,47 bilhões no exercício.

Saúde e EducaçãoJá na Saúde, onde o estado é obrigado a investir ao menos 12% de sua Receita Corrente Líquida, o governo de Pernambuco cresceu 4,75% nas despesas executadas, chegando a 5,74 bilhões em 2024. Entretanto no ano passado percentualmente o Governo do Estado gastou menos proporcionalmente em relação a 2023 chegando a 15,70% da RCL quando em 2023 atingiu a marca de R$1738%.

Aituação confortável

O estado de Pernambuco mais uma vez registrou uma situação confortável em relação ao seu endividamento reduzindo o passivo em 12,53% em relação a 2023 quando chegou a 31,95% uma margem confortável em relação a sua capacidade de endividamento. Toda soma das dívidas de Pernambuco é de apenas R$12,22% em relação ao que arrecada no exercício.

Outro dado importante foi o aumento da arrecadação com imposto de PE (15,91%) superou o aumento divulgado pela Receita Federal (9,6%) revelando que as contas do estado estão ajustadas havendo uma folga em relação ao limite de gastos com pessoal, uma redução das dívidas, uma maior capacidade de investimentos.

Nova trajetória

O secretário da Fazenda de Pernambuco Wilson de Paula avalia que o fechamento do balanço de 2024 demonstra um sentido, um rumo. “Mostra que nós construímos uma trajetória de sustentabilidade fiscal.

O fechamento de 2024 demonstra essa nossa persistência, na busca desses resultados, diz o secretário ele avalia os números como robustos que demonstram “que o governo faz as suas entregas com responsabilidade fiscal”.

E que seguem a orientação da governadora de que a equipe “tem que fazer entrega com respaldo financeiro". “Nós não anunciamos entrega sem o lastro financeiro. E esses números demonstram isso. Provam que nós estamos no sentido correto segundo a determinação de que a gestão não faz promessas. “Assumimos compromissos.” avaliou Wilson de Paula.

