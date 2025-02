Importância da RMR exige atenção e definição clara dos investimento do governo do estado para a área

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Iniciativa do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, liderado pela Rádio Jornal, o projeto Giro Metropolitano levado ao ar neste sábado (15) em todas as plataformas do SJCC permitiu à governadora Raquel Lyra apresentar o que o seu governo desenha para a chamada Região Metropolitana do Recife onde estão 40% da população do Estado e quase dois terços do seu PIB.



E o que ela revelou é que pretende dar a esse espaço metropolitana - onde as divisões entre um município e outro são as vezes meramente administrativas - um olhar mais estratégico. Até porque nele a própria ação de seu governo se revela mais perceptível e de onde, naturalmente, vem as cobranças mais firmes exatamente pelos reflexos que se percebe no dia-a-dia dos seus habitantes.



Releitura do espaço



A governadora pretende fazer uma releitura do espaço à luz do que há mais de 50 anos foi definido pelo governo federal como Regiões Metropolitanas e para onde desejava direcionar ações de planejamento macrorregional e recursos maiores, até porque o próprio conceito metropolitano estava sendo apresentado.



Naturalmente, pela situação política do Brasil (1973) quando o governo central o apresentou foi mais fácil reunir prefeitos, desenhar projetos conjuntos e direcionar ações. Isso porque os prefeitos sequer tinham informações agregadas do conjunto que, no caso de Pernambuco, reuniu 14 municípios.



Revisão de conceito



Mais de 50 anos depois terá que ser o governo estado quem terá que cuidar de trazer esse novo olhar e a primeira coisa que ela avalia como necessário é a reativação do Conselho Metropolitano de modo a trazer para a mesma mesa os novos prefeitos e os reeleitos.



Esse encontro vai exigir atitudes mais colaborativas. Tanto dos prefeitos como dos técnicos do governo que podem trazer para os gestores municipais um bloco de informações que desagrupadas não permitem ao prefeito isoladamente saber o nível de interconexão de seu município que vai muito além de seus limites.



Visão espacial



Uma visão global do espaço metropolitano será interessante não apenas para o prefeito, mas para o tipo de estratégia que a governadora pretende desenvolver.



No programa Giro Metropolitano deste sábado (15) ela pode listar um conjunto razoável de investimentos que em dois anos seu governo já fez do espaço. Mas como admitiu, esse bloco de recursos aplicados não vem sendo percebido claramente pelos gestores municipais, inclusive, os que foram reeleitos.



Demandas diárias



Talvez porque o nível de preocupação diária dos seus munícipes já lhe cobra ações imediatas todos os dias. E nem sempre as equipes conseguem visualizar os impactos que esses problemas percebidos no espaço municipal vem e vão se refletir não apenas no vizinho, mas até nos demais.



É natural que a capital Recife - pela força de atração - catapulte o PIB da RMR. Assim como impacte em todos os municípios cujos habitantes entram e saem delas por vias que não raro mudam apenas de nome quando corta o espaço rodoviário.



Recife presente



E o Recife precisa ter presente que é o centro do espaço, embora não o único. Seu impacto precisa ser aferido e cobrado pelo que agrega a RMR muito além do fato de importar toda água que consome e todo o lixo que exporta. O Recife, portanto, é peça chave nesse debate. O que só aumenta a necessidade de colaboração do seu prefeito no Conselho.



Mas existe um universo de possibilidades quando Recife se junta em ações como Jaboatão, Olinda, São Lourenço da Mata, Camaragibe e Paulista apenas para relacionar os que têm limites com a capital.

Intermunicipal



Entretanto, não se pode desprezar o que ele se relaciona, como capital, com o Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Moreno e Igarassu, Itapissuma, Abreu e Lima, Araçoiaba e a Ilha de Itamaracá. Até porque apenas em termos de relacionamento direto 1,4 milhão de pessoas entram e saem da capital em algum momento do dia.



Na conversa com os jornalistas Nathalia Ribeiro, Igor Maciel e este colunista, a governadora de Pernambuco prometeu trazer para a conversa os números desse espaço.



idiossincrasias



É um bom começo e esses dados reunidos pela Condepe-Fidem vão mostrar demandas não apenas de municípios mas de blocos de municípios que enfrentam problemas comuns que em grande parte os próprios prefeitos têm visão clara das demandas.



Uma oportunidade que nenhum deles pode se dar ao luxo de não se envolver de fato no embate e no debate. Muito menos se isso se der por idiossincrasias político-partidárias.



Eólicas daChina agora sem incentivos. - Divulgação

Sinal dos ventos



A principal agência de planejamento econômico da China anunciou que está implementando medidas para reduzir gradualmente os subsídios para projetos de energia renovável, após um crescimento acelerado das instalações de energia solar e eólica no país.

Em 2024, a China bateu recorde de novas instalações fotovoltaicas, registrando um crescimento de 45% na capacidade instalada em relação ao ano anterior. O país agora conta com quase 887 GW de energia solar instalada, um volume seis vezes maior que a capacidade dos Estados Unidos, segundo dados da Agência Internacional de Energia Renovável.



Made in China



As primeiras investigações sobre o destino das emendas destinadas pelos deputados aos municípios revelaram padrões de distribuição de baixa qualidade no controle dos recursos e algumas curiosidades como a preferência dos deputados e prefeitos como a liderança absoluta no setor de máquinas da chinesa XCMG recebeu mais de R$ 800 milhões desde 2020 para fornecer retroescavadeiras, tratores agrícolas e outras máquinas.



A XCMG opera no Brasil com representantes e seus equipamentos foram comprados principalmente pela estatal Codevasf e doados a municípios e entidades escolhidas pelos parlamentares. Os deputados e prefeitos revelam um enorme desprezo pelas marcas brasileiras e até pelos líderes internacionais, especialmente as americanas.



Dinheiro demais



O Banco do Nordeste (BNB) anunciou que dispõe de uma linha de R$2 bilhões para investimentos em revitalização, por meio de retrofit financiado para complexos multiusos situados na região central do Recife. Certamente o número está superestimado para uma linha de crédito pioneira direcionada à recuperação de imóveis situados no centro da capital pernambucana, anunciados durante o Conexão Recentro.

O mesmo BNB tem um plano de aplicação dos recursos do FNE para 2025 para todos os estados de sua área de atuação no total de R$47,3 bilhões.



Brillant Future Navio da Brasken. - Divulgação

Navio da Braskem



A Braskem já tem um navio para chamar de seu. Ou melhor um o transporte de etano na rota entre EUA e México. A empresa anunciou a anunciar a entrada em operação do Brillant Future, seu primeiro navio sob leasing no valor de US$80 milhões fará o transporte de etano produzido por ele e que será usado na rota entre EUA e México. O navio tem 188 metros de comprimento e capacidade de armazenamento de 36.000 m 3, podendo transportar cargas a uma temperatura de até 104°C negativos.



Ele se move com motor bicombustível que funciona com óleo de bunker e com o próprio eteno o que representa a redução de 40% nas emissões de CO2 proporcionando economia de combustível com alta eficiência em propulsão. O novo navio foi construído no estaleiro YAMIC, na China e projetado para ter uma estrutura compacta, de modo a maximizar o uso do espaço de carga.



Mercado de luxo



O mercado imobiliário do Nordeste brasileiro apresenta um crescimento vigoroso, especialmente no segmento de luxo e superluxo, que cresceu 85% nos últimos dois anos. Mas o Recife ficou atrás de Fortaleza e Salvador conforme pesquisa da Brain Inteligência Estratégica, encomendada pela Ademi-PE. Na apresentação dos dados foi informado que em 2024 foram lançadas 1.143 unidades de luxo e superluxo no Nordeste, representando 3% das vendas na região, mas absorvendo 25% do valor total das transações.



Masterboi



A empresa pernambucana Masterboi estará na Gulfood 2025, uma das maiores feiras de alimentos e bebidas do mundo, que acontece desta segunda-feira (17) a sexta-feira(21) no Dubai World Trade Center, nos Emirados Árabes Unidos. Esta edição do evento celebra 30 anos e a feira reúne mais de 5.500 expositores de 130 países.



Selo Elas-ABNT



A ABNT entregará, pela primeira vez, o Selo Nós por Elas/ABNT, parceria entre a entidade e o Instituto Nós Por Elas (NPE), focado no combate à violência contra as mulheres (ABNT PR 1019/2023). A certificação foi concedida à Versátil Andaimes, empresa do Paraná, que atendeu a todos os critérios estabelecidos pela norma. A certificação chega em um momento crítico. Em 2023, o Brasil registrou 1.467 feminicídios.



Prazos do MEI - Divulgação

Valor do MEI



Os Microempreendedores Individuais (MEI) passam a pagar um novo valor na contribuição mensal neste mês. Com o reajuste baseado no salário-mínimo de R$1.518,00, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI) sobe de R$70,60 para R$75,90 para a maioria dos contribuintes. O pagamento do DAS-MEI é essencial para manter a regularidade do CNPJ e evitar complicações fiscais.



River Shopping, em Petrolina. - Divulgação

River Shopping



Prestes a completar 30 anos, o River Shopping, em Petrolina, inicia a 5ª fase da expansão do mall, que conta atualmente com 148 operações, entre lojas e quiosques, e emprega mais de 1500 trabalhadores. No ano passado o estacionamento foi modernizado e ampliado. Para este ano, a expectativa é modernizar os espaços internos e acrescentar mais 6.500m² de Área Bruta Locável (ABL), distribuída em 1 loja âncora e 35 lojas satélites.



Live shopping



A próxima edição do Quartas de Sucesso do Sebrae/PE vai abordar as tendências do e-commerce e do marketing digital para 2025. Entre elas, a popularização das live shoppings, estratégia que usa transmissão ao vivo para a venda de produtos e serviços.

O formato tem se tornado cada vez mais popular, devendo gerar US$600 bilhões em todo o mundo até 2027, de acordo com a Research and Markets. O evento gratuito acontece na próxima quarta-feira (19), na sede da instituição no Recife. Inscrições no link peloja.sebrae.com.br.