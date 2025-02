Fernando Castilho: Brasil gera quase 140 mil empregos em janeiro, mas quase 80% só ganha só salário mínimo e meio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Serviços e construção Civil foram os setores que lideraram as contratações onde micro e pequenas empresas fizeram contrações no primeiro mês de 2025.

O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou nesta quarta-feira (26) que o Brasil criou 137.303 vagas formais de emprego com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).



O dado é importante para o governo Lula que comemorou o começo do ano com um dado positivo de uma de suas âncoras políticas embora para os economistas a manutenção da tendência de geração de novos empregos seja vista como uma pressão a mais na taxa de inflação devido ao aumento do consumo pelas famílias.

Salário baixo



Entretanto, quando se desagrega o número geral é possível perceber que o Brasil ainda gera quatro de cada cinco empregos (78,73%) de postos de trabalho que pagam apenas 1,5 salários mínimos (R$ 2.277,00) e apenas 3,5% dos novos postos de trabalho que pagam entre dois e 10 salários mínimos.



Tem mais: quatro de cada cinco empregos novos gerados estão em micro empresas e pequenas empresas, o que significa dizer que as perspectivas de aumento de renda são reduzidas embora 61,03% dos novos empregos sejam de trabalhadores com ensino médio completo. Além disso, o valor médio do salário mínimo do trabalhador desligado (R$2.265,01) não é muito diferente do salário médio do trabalhador contratado que foi de R$2.251,33.

Registros sobre empregados que serão feitos no eSocial deixarão de ser feitos por Caged e Rais - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil



Contratações

Não é um quadro ruim. Mas embora o simples fato de no primeiro mês do ano o Brasil gerar quase 140 mil empregos - num período que historicamente tem redução de contratações - assuste os economistas porque revela um aquecimento da economia, não quer dizer que o mercado de trabalho está melhorando os salários em todas as faixas.



Na verdade, o maior número de contratações vem do setor de serviços que em janeiro chegou a 45.165 pessoas a mais do que demitiu e da construção civil que contratou 38.373 operários mostrando que qualquer impulso no segmento ele responde com mais contratações. E nesse caso, pagando salários maiores que dois mínimos devido à escassez de mão de obra que no segmento parece ser uma tendência e um grande desafio.

Luiz Marinho ministro do Trabalho do govenro Lula. - DIVULGAÇÃO



Manutenção

O problema é que a manutenção de um ritmo de contratações positivas em 2024 (1.693.673) preocupa os analistas pela pressão que elas exercem no aumento dos custos das empresas e consequentemente da inflação já que esse crescimento não vem de forma planejada e que acompanhe uma melhor produtividade.



Mas para um governo que está com uma tendência de perda de popularidade o aumento das contratações registradas pelo Caged é motivo de comemoração e como é típico do PT serve para colocar a culpa em terceiros como se apressou em dizer o ministro do Trabalho, Luiz Marinho para quem a diminuição do número contratações em janeiro de 2025 comparada a 2024 se deve à alta de juros pelo Banco Central (BC), que aumentou em janeiro a taxa Selic, juros básicos da economia, em 1 ponto percentual, para 13,25% ao ano.



Luiz Marinho

O ministro entende que é uma imbecilidade [do Banco Central] e que é preciso estimular o crescimento da economia, produzir mais para controlar a inflação e não inibir. “Se a gente inibe créditos e aumentamos juros você inibe investimento.” afirmou Marinho replicando a cômoda posição de uma parte da equipe ministerial que não reconhece o comportamento do próprio governo, em 2024, em relação às contas públicas como um fator decisivo no aumento das taxas de juros.



O problema, como se sabe, é bem mais complexo. E o fato de um Brasil continuar gerando empregos de baixa remuneração mostra como a economia sofre com as dificuldades decorrentes de problemas como a inflação e baixo investimento em melhoria da produtividade exatamente porque quem está gerando empregos (a micro e pequena empresa) não tem como investir mais em melhoria de equipamento e qualificação profissional.

Geração de emprego



De qualquer forma, o crescimento da geração de empregos é um dado positivo porque mostra a captura de trabalhadores que saem da informalidade ou conseguem o seu primeiro empregos tendo em vista que 58,11% dos que foram contratados em janeiro último tem entre 18 e 24 anos e como se disse anteriormente 61,03% conseguiram completar o segundo grau. O que talvez seja a melhor notícia de quem foi contratado em janeiro último.

Saque-Aniversário - Divulgação



Números do FGTS



Ficou pronto um estudo o do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador – IFGT feito com base nos números do próprio site do FGTS (www.fgts.gov.br) usando números de fevereiro de 2020 a janeiro de 2025 onde se constata que 15.514.908 trabalhadores demitidos sem justa causa, e que optaram pelo Saque Aniversário, sacaram R$ 31.7 bilhões da multa de 40%.

Nesse período, o valor total dos saldos bloqueados a serem sacados por estes trabalhadores a partir da futura MP seria de R$81.6 bilhões.



Saldo bloqueado

Considerando, que a média de saldo bloqueado por trabalhador foi de R$ 5.111,14 com base nos dados do site do governo, o valor total a ser que sacado por todos estes trabalhadores será de R$ 61.8 bilhões e não os R$ R$ 12 bilhões estimados pelo ministro do trabalho Luiz Marinho.

Segundo o presidente do IFGT, Mario Avelino, considerando apenas os primeiros 110 dias (quando serão pagos, no máximo, R$3.000,00 por trabalhador), o valor totaliza R$36.3 bilhões, chegando-se a diferença de R$25,5 bilhões.



Fortaleza Capag C



Paloco de uma das mais acirradas disputas no Nordeste, o Município de Fortaleza teve sua nota na Capacidade de Pagamento (Capag) rebaixada para C pelo Tesouro Nacional. O rebaixamento já era previsto, diante da piora em indicadores importantes ao longo do ano passado denunciadas pelo atual prefeito José Sarto contra o prefeito Roberto Cláudio na campanha de 2024.



Aposta na inovação



Segundo pesquisa da EY, uma das principais consultorias e auditorias do mundo, em 2024 a alocação de capital estava no topo da lista de preocupação dos Conselhos de Administração no Brasil refletindo uma preocupação em preservar a saúde financeira das companhias. Mas em 2025, a inovação e as tecnologias emergentes tornaram-se o tema prioritário para os colegiados seguindo o levantamento anual com entrevistados no Brasil quando foram obtidas mais de 100 respostas.



Segundo a EY as prioridades para este ano são: inovação e tecnologias emergentes (79%), alocação de capital (72%), segurança cibernética e privacidade de dados (70%), agenda de talentos (69%) e, na quinta posição, condições econômicas (67%).



Carnaval exige cuidado com os aparelhos celular. - Divulgação

Roubo no Carnaval



Uma pesquisa recente da fintech Koin, revelou que 18,4% dos entrevistados foram vítimas de golpes ou fraudes durante o período. Os prejuízos financeiros ficaram entre R$100 e R$500; 21,4% tiveram um prejuízo acima de R$1.000 e 17,9% conseguiram evitar perdas financeiras. Os golpes mais comuns incluem Pix ou QR code adulterado (46,4%), perfis falsos vendendo produtos ou serviços carnavalescos (35,7%) clonagem de cartão ou cobranças indevidas em transporte (21,4%) e o roubo do celular seguido de acesso a contas bancárias ou clonagem de WhatsApp (17,9%).



Inflação do Carnaval



Um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE) com dados do IPC-10 das capitais, tradicionalmente conhecidas pelo Carnaval como o Recife, Rio de Janeiro e Salvador revela que os principais produtos e serviços consumidos para as festividades apresentaram variação média 4,42% no acumulado dos últimos 12 meses, uma alta relevante em relação 2023 quando a Inflação do Carnaval nessas capitais ficou em -1,83%.



Cibersegurança



A contratação de apólices de seguro para cobertura de incidentes de cibersegurança, com foco nas organizações que têm dificuldades em obter o serviço por conta do processo, que é extremamente burocrático – ou pelo alto custo, abriu um novo mercado no setor.

O seguro oferece dois tipos de cobertura: para resposta a incidentes, quando o prejuízo é do próprio segurado, notificações da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), ransomware e lucro cessante e ou prejuízos gerados por reclamações de responsabilidade civil, como multas, indenizações e custos de defesa jurídica.

Há mais de 70 anos no Brasil, a AIG foi a primeira seguradora a oferecer no mercado brasileiro o seguro para cibersegurança, e hoje atende a 46% do mercado.

Liberdade Life Club



A Exata Engenharia entregou, sete meses antes da previsão inicial, na terça-feira (25), o Liberdade Life Club o primeiro condomínio clube da linha Life da construtora a ser construído no bairro de Jardim São Paulo, zona Oeste da capital pernambucana. O projeto conta com apartamentos entre 50m 2 e 60m2, com dois e três quartos, com suíte e varanda, e se destaca pela ampla gama de opções de lazer, oferecendo mais de 20 itens distribuídos entre as duas torres, cada uma com seis apartamentos por andar.



Pague Menos



A rede de farmácias Pague Menos que opera 1.649 lojas em mais de 400 municípios brasileiros fechou nova operação com a Brasol uma das principais desenvolvedoras de produtos do setor elétrico e que tem a Siemens e BlackRock como principais acionistas, para a aquisição de 13 novos ativos solares no Nordeste que somam 15 MWp de capacidade instalada e estão nos estados do Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Piauí elevando para 25 o número de ativos operacionais para a Pague Menos, localizados nas cinco regiões do país.



Astrotur Viagens adquiriu quatro micro-ônibus Volare Attack 9 para Fernando de Noronha. - Divulgação

Ônibus de Noronha



A Astrotur Viagens, operadora de transportes com sede em Recife e atuação nos estados de Pernambuco e Ceará adquiriu quatro novos micro-ônibus Volare Attack 9 para sua frota em Fernando de Noronha. Os veículos têm capacidade para 25 passageiros sentados em poltronas do modelo City estofados e sistema de ar-condicionado de teto.



Milei, não



O Conselho Regional de Economia de São Paulo divulgou um comunicado contra a Ordem dos Economistas do Brasil, presidida pelo economista Manuel Enriquez Garcia, que condecorou o Presidente da Argentina, Javier Milei, como "Economista do Ano". O Conselho esclareceu que o prêmio ao Presidente da Argentina não foi entregue pela entidade que representa os Economistas brasileiros e que a Ordem é uma organização da sociedade civil com pouquíssimos associados com suas contribuições em dia e representa apenas esse público.