A volta antológica de José Paulo

Leia a coluna deste sábado no seu JC

José Paulo Cavalcanti Filho voltou de nova temporada em Lisboa e terminou suas férias no Jornal do Commercio. Assinou ontem, o artigo “Morri...Não .. Ainda Não”. Simplesmente antológico, em que faz alguns pedidos para quando morrer: quer ter no caixão seus óculos, charutos e fósforos. E nenhuma das muitas medalhas que já recebeu.

Taciana Mendonça, Fabiana Waisman e Luciana Lócio, destaques no nosso mundo feminino - Arquivo pessoal

Lançamento

O livro Circunavegasons, do compositor e poeta Zeh Rocha, será relançado pela Cepe Editora na festa dos 50 anos de carreira musical do artista hoje, no Santa Isabel. Em seguida, Zeh comanda o show Linhagens.

Carrões

A Villa Muro Alto encerra sua programação de alta estação neste sábado, promovendo o Nordeste Car Show, evento com exposição de carros esportivos de luxo, coordenado pelo jornalista Jorge Moraes.

Roupas

O Superior Tribunal de Justiça modificou as regras de vestimenta e passou a proibir o uso dos croppeds ( blusas que exponham a barriga) e a entrada de mulheres que estejam de regata. Anteriormente, era vedada apenas a entrada com camisetas sem manga apenas para homens.

Danos morais

Uma fã de Taylor Swift venceu na justiça e será indenizada em R$ 6 mil por danos morais e materiais, devido ao adiamento do show da cantora, no Rio de Janeiro, somente duas horas antes do evento.

Fazer o bem

A Trousseau promove, neste mês, mais uma ação solidária, que irá reverter parte das vendas em cestas básicas para centenas de famílias em todo Brasil. Já é a vigésima quinta edição do ato.

Brunch

Roberta, Marta, Paula e José Ranulfo Queiroz recebem amigos hoje, das 9h às 13h, na “Rota Premium” para “brunch” de Páscoa.

M O V I M E N T O

Bom dia: “Ter fé é, antes de tudo, estar aberto ao futuro.” (Roger Garaudy)

Por iniciativa da vereadora Liane Cirne, o deputado Carlos Veras, que é de Tabira, recebeu o título de Cidadão do Recife, em reunião solene da Câmara Municipal.

Valdecir Pascoal, presidente do Tribunal de Contas do Estado, é o entrevistado de hoje no “João Alberto Informal”, às 18h50, na TV Tribuna.

O prefeito João Campos inaugurou mais 4 escolas na cidade.

Rafael Dubeux, que foi secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação do Recife, foi nomeado conselheiro da Petrobras.

A cantora Gerlane Lops promove nova edição do seu projeto “Samba da Gê”, hoje, a partir das 15h, no Deck Capibaribe.

A tributarista Mary Elbe Queiroz fez a palestra "O impacto da Reforma Tributária no Setor Turístico e o Perse", ontem, em evento da seccional de Pernambuco da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil.

O cantor Ayrton Montarroyos tem matéria de destaque no novo número da revista “Continente.”

Recife irá receber, em abril, sua primeira festa exclusivamente voltada à vertente techno.

O Climatempo afirma que a onda de calor segue intensa até o dia 20, fim do verão.

Aniversariantes

