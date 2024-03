p2 - O Sal e Brasa terá unidade premium em Ponte D’Uchoa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leia a coluna social deste domingo no seu JC

O grupo Sal e Brasa inaugura em maio sua primeira unidade “premium”, que vai ser especializada em carnes nobres de várias procedências. Vai se chamar “Sal e Brasa Jardins” e ficará no antigo espaço da casa de eventos “Villa Ponte D’Uchoa.” O diretor do grupo Valdemir Baldissera tem acompanhado o trabalho da obra, que tem projeto de Humberto Zirpoli.

Antonella e Carlos Eduardo da Costa Oliveira, em clima de love story - Arquivo Pessoal

Cidadania

A presidente Sandra Paes Barreto comanda terça-feira, no Spettus Premium, almoço de adesão para assinalar o Mês da Mulher e os 44 anos da Associação dos Cônjuges dos Magistrados de Pernambuco. Participantes devem levar itens de higiene pessoal que serão doados a pessoas em vulnerabilidade.

Reeleição

A governadora Raquel Lyra e o presidente do PSDB de Pernambuco, Fred Loyo comandam neste domingo, o lançamento da candidatura à reeleição do prefeito de Caruaru Rodrigo Pinheiro.

Restrições no Perse

O novo projeto do Ministério da Fazenda para o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o Perse, vai restringir o número de empresas beneficiadas. A começar de muitas de outros setores, que usaram de artifícios para conseguir a vantagem. Também estarão fora do benefício empresas que faturam mais de 78 milhões por ano e grandes grupos internacionais.

Corbiniano

Termina hoje, na Praça de Eventos do RioMar, a exposição comemorativa dos 100 anos de nascimento de Corbiniano Lins. Simplesmente imperdível.

Erica Ferraz e Álvaro Jucá em noite de festa - Sheila Wanderley

Na comissão

Quatro pernambucanos são membros da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara dos Deputados: Felipe Carreras, José Mendonça Filho, Maria Arraes e Renildo Calheiros.

Marinha

O 3º Distrito Naval, que tem sede em Natal e ao qual as instituições da Marinha em Pernambuco estão subordinadas, tem novo comandante, o vice-almirante Alexandre Reis Leite. O ex-comandante André Moraes Ferreira vai atuar no gabinete do comandante da Marinha, em Brasília.

M O V I M E N T O

Bom domingo “Arte pra mim não é produto de mercado. Podem me chamar de romântico. Arte pra mim é missão, vocação e festa.” (Ariano Suassuna)

Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo voltam a mostrar o show “O grande Encontro”, dias 27 e 28 de abril, no Espaço Unimed, em São Paulo.

O empresário Avelar Loureiro já tem projeto de ampliação do shopping Norte Way, em Paulista.

Andréa Mendonça Menezes está à frente do setor de comunicação da Copergás.

O desembargador Itabira Brito completa 75 anos no dia 13 de maio e terá aposentadoria compulsória.

A deputada Maria Arraes retorna de Nova York, onde participou de evento sobre a Situação da Mulher, promovido pela ONU.

Vale a pena conferir a bonita exposição de Maurício Arraes na Arte Plural Galeria.

Aniversariantes

Alexandre Buffa, Ana Karina Simon, Ana Maria Pimentel, Auxiliadora Andrade, Célia Ribeiro, Geraldo Júlio, Glória Nogueira, Ivan Ferraz, Juliana Guerra, Lula Queiroga, Magdala Sultanum, Muciolo Ferreira, Nelson Martins, Roberto Magalhães Filho, Romero Leite e Thiago Marinho.

