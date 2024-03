Voo do Recife para Cabo Verde deve voltar no mês de julho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O secretário Daniel Coelho vem mantendo contato permanente com a direção da TACV (Transportes Aéreos de Cabo Verde) para restabelecer o voo entre o Recife e a belíssima Ilha do Sal, em Cabo Verde, um destino turístico muito procurado por europeus e que tem excelentes resorts. O voo durará apenas três horas e terá conexão imediata para Lisboa e Paris.





Encontro do deputado Coronel Alberto Feitosa e o presidente da OAB de Pernambuco, Fernando Ribeiro Lins - Sheila Wanderley/Divulgação

Parceria

O vice-reitor Moacyr Cunha de Araújo Filho destaca a importância da parceria firmada pela UFPE com a Universidade de Nagasaki. É a primeira parceria de uma universidade japonesa com uma brasileira.





Em Paris

Fátima Bernardes, que deixou a Globo depois de 37 anos, acertou com o “Time Brasil” ida a Paris, para cobrir os Jogos Olímpicos.





Destaque

Antonio Coelho está entusiasmado com o retorno do Recife como sede do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, o maior evento científico da área da América Latina, após 20 anos.





Vitórias

Uma das razões de Lewis Hamilton trocar a Mercedes pela Ferrari, além do milionário salário, é a possibilidade de voltar a ganhar. Desde 2021, o piloto não vence uma corrida na Fórmula-1.





População

O recente censo do IBGE revela a atual população de Pernambuco: 9.006.802. Ou arredondando: nove mil pessoas.





Retorno

O deputado Aécio Neves volta com força total ao PSDB. Foi um dos principais articuladores da eleição do ex-governador Marconi Perillo para a presidência do partido, e assumiu a presidência do Instituto Teotônio Vilela, centro de formação política do partido.









M O V I M E N T O

Bom dia: “Maior que a tristeza de não ter vencido é a vergonha de não ter lutado.” (Rui Barbosa)



O desembargador Ricardo Paes Barreto, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, esteve em Fernando de Noronha no final de semana.



André de Paula, presidente do diretório estadual do PSD em Pernambuco, elegeu 20 prefeitos no pleito de outubro.



O pintor pernambucano Sérgio Bello, radicado há muitos anos em Paris, participa de coletiva que abre esta noite na Galeria D, uma das mais importantes da capital francesa.



Uma beleza a apresentação que Margarida Cantarelli assina no livro “Uma Viagem de Volta ao Mundo da Minha Aldeia”, de Sílvio Amorim.



Excelente a procura pelos hotéis de Gravatá no período da Semana Santa.



Vale a pena conferir o filme “Ficção Americana”, que ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado.



No dia 06 de julho, em sessão única no Teatro Guararapes, Paulo Ricardo vem ao Recife com o show inédito “Voz, Violão & Rock'n'roll”.



A Garrido Galeria lança, quinta, a exposição Balada de ilusões, primeira individual da artista Laura Pascoal, sob a curadoria de Guilherme Moraes.



