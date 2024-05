Cachê de Madonna é um segredo total

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cláusulas do contrato garantem o segredo do cachê que Madonna receberá pelo seu show, sábado, em Copacabana, mas segundo especialista está na casa de milhões de dólares. Com a previsão de reunir um público de um milhão de pessoas, será o maior da carreira da cantora. Até agora seu maior público tinha sido em 1990, no Estádio de Wembley, em Londres, que reuniu 126 mil pessoas.

SHOW DAS MÃES

Maurício Manieri faz show em homenagem ao Dia das Mães, no sábado 11 de maio, no Teatro do RioMar.

Raquel Lyra o presidente da "Stellantis", Emanuele Cappellano, comemorando novos investimentos na fábrica da empresa em Goiana - Arquivo Pessoal

SÓSIA

A inglesa Heidi Agan tem faturado alto por ser muito parecida com Catherine Middelenton, a princesa Kate Middleton, esposa do príncipe William. Tem sido contratada como modelo para comerciais e reportagens de jornais.

NANÁ

Caso estivesse vivo, Naná Vasconcelos completaria 80 anos. Para assinalar a data, Gonzaga Leal mostra hoje, às 17h, no Santa Isabel, o espetáculo “Naná Vasconcelos: Os Quatro Elementos e a Busca do Sagrado.”

Desembargador Itamar Pereira Júnior e Giovana, em evento social - Sheila Wanderley/Divulgação

NAMORO

É destaque nas redes sociais o namoro do jogador Endrick, do Palmeiras e da seleção brasileira, com a modelo Gabriely Miranda.

JEANS

Paloma Bernardi será, mais uma vez, a apresentadora do Festival do Jeans de Toritama, de quarta a domingo. Além de desfiles das 70 marcas participantes, teremos shows com Raphaela Santos, Walkyria Santos, Pablo e Tayara Andreza.

REVISTA

A Associação Nacional dos Editores de Revistas está propondo que as agências dos Correios no país passem também a vende revistas.

Jacqueline Ferreira, em evento de arquitetura - Gleyson Ramos/Divulgação

SELOS

Entre os selos que os Correios emitiram no ano passado, homenagearam os 150 anos do Elevador Lacerda e do nascimento de Alberto Santos Dumont, os 50 anos do Hip-Hop, os 73 anos de Sidney Magal e de homenagem a Lygia Fagundes Teles, Luiz Gama e Marielle Franco.

NA ILHA

São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo Capital e São Paulo Interior são os principais emissores de turistas para Fernando de Noronha.

CERVEJA

As ações de empresas de cerveja têm tido queda depois de alertas de que a inflação e as preocupações econômicas vão reduzir a demanda por cerveja neste ano.

SEGREDO



Os estilistas Domenico Dolce e Stefano Gabbana, revelam o segredo do sucesso da sua grife “Dolce&Gabbana. Construíram a marca em torno de três conceitos básicos: Sicília, alfaiataria e tradição.”

DIFICULDADE



Em entrevista, Galvão Bueno revelou que a cobertura mais difícil que realizou na sua carreira foi o acidente que matou Ayrton Senna, de quem era muito amigo.