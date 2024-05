Os restaurantes brasileiros com uma estrela no Michelin

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dez restaurantes do Brasil, todos do eixo Rio-São Paulo, têm uma estrela do Guia Michelin, o ranking mais respeitado da gastronomia mundial. Em São Paulo, “Evvai”, do chef Luiz Felipe Souza, “Huto, do chef Fábio Honda, “Jun Sakamoto”, do chef Jun Sakamonto, “Kan Suke”, do chef Ehashira Keisuke, “Kinoshita”, do chef Tadashi Shiraishi, “Mani”, da chef Helena Rizzo, e “Picchi” do chef Pier Paolo Picchi. No Rio de Janeiro, o “Cipriani”, do chef Aniello Cassese, o “Lasai”, do chef Rafael Costa e Silva, e o “Mee”, do chef Cassio Hara.

MEDALHA

A governadora Raquel Lyra presidiu, ontem, na Escola Judicial de Pernambuco, a entrega da Medalha Tiradentes do Mérito Policial Civil.

REVIVAL

Os mais velhos, com certeza vão lembrar. Durante muitos anos, o 1º de Maio no Recife foi marcado por um jogo amistoso entre Sport e Santa Cruz, no Estádio da Ilha do Retiro e que tinha no intervalo discurso do governador do estado.

DESINTERESSE

O campeonato mundial mais desinteressante é o da França. O Paris Saint Germain sagrou-se campeão pelo 12º ano consecutivo. Com um detalhe: tem um orçamento 12 vezes maior que o do segundo colocado.

HERDEIRA

A deputada Maria Arraes revelou, ontem, nas suas redes sociais, que está grávida.

LEITURA

O ministro Fernando Haddad não deu bola ao conselho de Lula para deixar os livros de lado. Na semana passada, comprou as obras “Futuro passado”, “Uma latente filosofia do tempo”, “Estratos do Tempo” e “Crítica e Crise”, do respeitado historiador alemão Reinhart Koselleck. E já leu três.

ÁLCOOL

O consumo abusivo de álcool é a causa de 3 milhões de mortes no mundo, sendo o principal fator de risco para morte prematura e incapacidade entre pessoas de 15 a 49 anos, segundo a OMS.

GELATOS

Na próxima semana, será inaugurada em São Paulo a Sorveteria Granado, com sorvetes inspirados nas fragrâncias da perfumaria.

INOVAÇÃO

Empresários e representantes de diferentes segmentos do governo se reúnem, amanhã, na sede do Novo Mundo Empresarial, para o terceiro encontro do Núcleo de Inovação do Cabo de Santo Agostinho.



M O V I M E N T O

Bom dia: “Por favor, orem por mim, porque meu trabalho não é fácil.” (Papa Francisco)

Além do Dia do Trabalho, hoje é o Dia da Literatura Brasileira.

Eduarda Duarte está preparando uma série de produtos especiais na sua confeitaria, dedicado ao Dia das Mães.

Em função do show de Madonna, era impossível ontem conseguir passagem aérea para o Rio, sexta e sábado.

Dóris David de Souza recebe o “Just Marchè” da arquiteta Mada Albuquerque na Casapronta nos dias 8 e 9 de maio.

O médico Filipe Tenório participa do Congresso Americano de Urologia, esta semana, na cidade de San Antônio, no Texas, Estados Unidos.

Para os fãs de Belchior, uma apresentação musical em homenagem ao artista vem ao

Recife no dia 25 de maio, no Teatro Guararapes.

Bom momento para os empregos no Brasil. Nosso país fechou o mês de março com saldo positivo de 244.315 empregos com carteira assinada.



A minissérie Baby Reindeer, que estreou há menos de um mês, segue no topo da Netflix como uma das tramas mais assistidas.



Aniversariantes

