Anitta afirma que não vai ao Met Gala para estar presente no show de Madonna

Não se fala de outra coisa no Brasil além do show de Madonna. Nesta quinta-feira (2), durante evento em Nova Iorque, Anitta afirmou que faltará ao Met Gala, que acontece na segunda-feira (6), para estar presente no show de Madonna, na Praia de Copabana, no Rio de Janeiro, no sábado (4).

"Eu estive no Met Gala três vezes, foi muito bom, quero voltar no próximo ano. Mas este ano Madonna está fazendo um show no Brasil, o final da turnê, na Praia de Copacabana, para mais de um milhão de pessoas. Nós temos uma música juntas em português, um funk brasileiro no seu álbum", afirma Anitta. "Quando eu recebi o convite fiquei 'Definitivamente vou', é muito histórico para o meu país", complementa.