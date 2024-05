A chapa de Bruno Veloso para a eleição da Fiepe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Bruno Veloso, candidato a presidente, concluiu a formação da sua chapa na eleição da Federação das Industrias de Pernambuco, que acontece quinta-feira, inscrita dentro do prazo. Massimo Cadorin é o 1º vice-presidente, José Antônio de Lucas Simón, o 2º vice-presidente e Renato Cunha o 3º vice-presidente. Bruno Veloso, Ricardo Essinger, Armando Monteiro Neto e Jorge Côrte Real serão os representantes junto à Confederação Nacional da Indústria.

Ione Costa recebe a estilista Isabela Capeto, na inauguração do Brechó do Entra no Shopping Recife - Thiago Medeiros/Divulgação

NA TV JORNAL

O empresário Nelson Bezerra é o entrevistado do “João Alberto na Jornal”, hoje, às 13h30, na TV Jornal. Fala da sua carreira, desde o início num boxe do Mercado de Afogados até se transformar num dos maiores empresários brasileiros, com a sua Masterboi, que atualmente exporta carne para 40 países.

CAFÉ

A 9º edição do Recife Coffee, promovido pela Associação de Cafeterias de Especialidades de Pernambuco começa amanhã e vai até o dia 9 de junho, com a participação de 40 cafeterias. Abertura será neste sábado, com o evento “Café na Rua”, no Recife Antigo, com degustação de cafés, shows e feirinha.

NIVER

Mário Gil Rodrigues e Dina reúnem amigos em jantar esta noite no Portal de Gravatá, para comemorar o aniversário dela. E também a despedida, pois o casal segue, na próxima semana, para um cruzeiro de um mês pela Europa.

Renata Silveira, Raquel Jordan e Amanda Muniz, em evento feminino - Sheila Wanderley/Divulgação

CANCELADO

O “Enem dos Concursos”, que aconteceria amanhã em todo o país, foi adiado devido às tragédias causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Nova data ainda não foi anunciada.

ZÉ RAMALHO

O musical “O Admirável Sertão de Zé Ramalho”, será mostrado hoje e amanhã, no Teatro do Parque, com um grande elenco. Conta a história do notável poeta, cantor, instrumentista e compositor paraibano apelidado de “Bob Dylan do Serão”.

Sophia Lins em evento feminino - Davyson Nunes Fotografia

NACIONAL

O pernambucano Pedro Lins volta à televisão, agora em rede nacional. Vai apresentar, a partir de amanhã, o programa “Pequenas Empresas e Grandes Negócios” na TV Globo.

LANÇAMENTO

Márcia Basto lança o livro “Amar Elos Vermelhos, hoje, às 15h, na Livraria do Jardim.

CENSO

Os dados do Censo Demográfico com base em 2022 do IBGE foram divulgados ontem e mostram que os 1.330.186 quilombolas que vivem no Brasil têm sua maioria masculina. Além disso, a população indígena mais jovem se concentra no Norte do país.

MODERNIDADE

O Novo Núcleo de Radiologia e Imagem Forense do IML, no Recife, recebeu aparelho de Tomografia Computadorizada pra perícias tanatoscópicas, para determinar a causa da morte. A ação faz parte do programa Juntos Pela Segurança e recebeu um investimento de R$ 2,6 milhões.