A volta de um drinque que foi sucesso nos Anos Dourados

Durante a época da Jovem Guarda, dois drinques faziam sucesso entre os jovens. Uma era a cuba libre (Coca-Cola com Rum), até hoje sucesso mundial. A outra ficou apenas no Brasil, o hi-fi (diminuitivo de high fidelity - alta fidelidade). Que está voltando à moda, especialmente no eixo Rio-São Paulo. O especialista Daniel Benevides, recorda a fórmula de um hi-fi perfeito; 45ml de vodca; 15ml de cachaça e 300 ml de refrigerante de laranja (na época Crush, depois Fanta).

Sílvio Meira, Ana Paula Vilaça e Francisco Cunha, em clima de descontração no Cesar - Arquivo Pessoal

CIDADANIA

Lúcia Pontes recebeu o prêmio “Mulher Educadora Nísia Floresta”, concedido pelo núcleo do Recife, do grupo Mulheres do Brasil, criado por Luiza Trajano. Foi em reconhecimento ao seu trabalho como diretora de Desenvolvimento Social do Instituto João Carlos Paes Mendonça.

RECUPERAÇÃO

A coluna trocou as bolas ontem: Quem está se recuperando de cirurgia de diverticulite é o padre Rinaldo Pereira e não o padre Ronaldo Pereira. Foi traída pelo corretor ortográfico.

Mario Gil Rodrigues, com Dina, a aniversariante de hoje - Fernando Machado/Divulgação

TRAGÉDIA

De acordo com a diretora de Hidrologia e Gestão Territorial do Serviço Geológico do Brasil, Alice Castilho, a enchente da região central do Rio Grande do Sul já é maior que a de 1941.

ROCK

O Rock Rec Festival acontece hoje, das 18h às 4h da manhã, na área externa do Centro de Convenções. Entre as atrações Nando Reis, Humberto Gessinger, Os Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Nação Zumbi, Biquíni Cavadão e Charlie Brown Jr., além de atrações locais.

Bruna Calaciopo e Nathalya Nunes, destaques na Nova Geração - Sheila Wanderley/Divulgação

UFC

O Rio de Janeiro terá outro grande evento neste sábado, além do show de Madonna. Será o UFC 301, repleto de brasileiros no card. Entre elas, José Aldo, que volta a lutar, e Alexandre Pantoja, conhecido como “The Cannibal”, que fará a luta principal contra o australiano Steve Erceg, pelo cinturão dos pesos-pena.

FERRAMENTA

O Instituto Banco Vermelho lançou o site “Sinal Vermelho”, que busca dar visibilidade para processos de feminicídio que tramitam no judiciário, ajudando na velocidade do processo e construindo um banco de dados com informações reais dessa violência em Pernambuco.

BONJOUR

Novos episódios da série “Emily In Paris” da Netflix serão lançados nos dias 15 de agosto e 12 de setembro.

M O V I M E N T O

Bom dia: “A pobreza é a pior forma de violência.” (Mahatma Gandhi)

O nome do professor e advogado Fábio Milhomens está na lista dos cotados para ocupar a lista da OAB para a vaga do desembargador Itabira de Brito Filho no TJPE pelo quinto constitucional.

Será hoje, às 11h, na Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem, a Missa de 7º dia de Ana Maria Correia de Araújo, que foi destaque no nosso mundo social e empresarial.

A TV Globo mostrará o show de Madonna em Copacabana hoje, a partir das 21h45.

A Iron House, empresa do Grupo Cornélio Brennand, promove o encontro Casa Parque Recebe, hoje, na Reserva do Paiva, reunindo artistas plásticos, designers e produtores culturais.

A dupla André e George foi classificada para disputar o vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris.

O Grande Prêmio de Miami de F-1 acontece amanhã.

A Orquestra Bravo faz concerto hoje, às 16h, na Conceição dos Militares, às 16h, dentro do projeto “Música na Igreja.”

Albino Queiroz foi conferir a feijoada na casa nova do famoso Dinho’s Place, em São Paulo.

Aniversariantes: Alberto Ferreira da Costa, André Veloso, Bruno Ferraz, Cândido da Fonte Saraiva, Dina Gil Rodrigues, Emanuella Xavier, José Fernando Lobo, Manuela Antunes, Maria Fernanda Cruz, Miriam Wolfenson Jambo, Mônica Priori, Ronald Menezes, Tássia Medeiros Souza e Tereza Penna.