Imagem do novo Superman em filme de James Gunn é divulgada

Na tarde desta segunda-feira (6), o diretor de cinema James Gunn parou a internet com uma foto do novo Superman, protagonizado pelo ator David Corenswet. O nome "Superman" ficou em 1º lugar no treding do X, antigo Twitter.

A capa vermelha era vestida anteriormente pelo ator Henry Cavill, atuando em "O Homem de Aço", "Batman vs Superman" e "Liga da Justiça". O novo filme tem previsão de estreia para 7 de novembro de 2025.