Setor de beleza cresce cada vez mais no Brasil

O setor de beleza permanece crescendo no país. Um levantamento realizado pelo Sebrae com base nos dados do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, mostra que, de janeiro a setembro de 2023, 143.306 microempreendedores individuais (MEI) do ramo foram abertos em todo o país.

O setor é responsável por movimentar economicamente diversas áreas, além de contribuir com a diversidade e inclusão. De acordo com Ivanacha Carneiro, coordenadora do curso de Estética e Cosmética do Centro Universitário Tiradentes, o setor é uma fonte significativa de emprego, abrangendo desde profissionais de estética, cabeleireiros, até designers de produtos, cientistas e profissionais de marketing.

Neste contexto, o Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, segundo pesquisa do Euromonitor International. Um outro estudo, da Global Entrepreneurship Monitor (GEM) em 49 países, mostrou que o Brasil está em 7º lugar quando o assunto é a participação das mulheres no segmento.