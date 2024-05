A bela homenagem da Câmara ao SJCC

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Foi bonita, alegre e prestigiada a homenagem da Câmara Municipal do Recife ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. A sessão solene foi presidida pelo vereador Doduel Varela e teve dois discursos: do vereador Almir Fernando, autor da proposta, e da nossa diretora de marketing, Mirella Martins. Diplomas foram entregues aos diretores Laurindo Ferreira, Mônica Carvalho e Mirella Martins. Evento teve apresentações dos cantores Conde Só Brega, Beto Hortiz, Ed Carlos e Cintia Barros, dando um toque de alegria e descontração ao evento. Entre os companheiros que estiveram no evento, Fernando Castilho, Igor Maciel, Vitor Tavares, Anne Barreto e Ciro Bezerra. Depois da cerimônia, tivemos coquetel no salão nobre da Câmara, com direito a um bolo decorado com a logomarca do sistema.

Laurindo Ferreira, Gustavo Krause, Roberto Pereira e Igor Maciel, na homenagem da Câmara Municipal do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação - Arquivo Pessoal

PRESTÍGIO

Apesar das fortes chuvas que caiam, muitos nomes prestigiaram a homenagem da Câmara Municipal ao SJCC: o ex-governador Gustavo Krause, os ex-secretários estaduais José Arlindo Soares e Roberto Pereira, os secretários estaduais Rodolfo Costa Pinto e Daniella Brito, o assessor da Prefeitura do Recife Paulo Marinho, Manoela Alves, da OAB, o advogado Ney Araújo, as jornalistas Nádia Ferreira e Dany Amorim.

LANÇAMENTO

O jurista Adeildo Nunes lança hoje, às 19h, na Uniaeso de Olinda, a 2ª edição, atualizada e ampliada, do seu livro “Progressão e Regressão de Regime.”

Ana Carolina Lessa, destaque na nossa advocacia - Calebe Saboia/Divulgação

NO RIOMAR

Adilson Ramos, dono de um enorme fã clube do Recife, faz show hoje, às 19h, na Praça da Alimentação do RioMar, dentro da programação do Dia das Mães.

GASTRONOMIA

O restaurante “Ilha dos Navegantes” ganhou visual novo e a parceria com a Heineken. Ontem, Severino Inácio da Silva reuniu amigos para mostrar as novidades do cardápio.

ESPORTE

A seleção feminina brasileira de vôlei participa da primeira semana da Liga das Nações, entre os dias 14 e 19 de maio, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

SOLIDARIEDADE

O Governo do Estado está organizando doações para enviar ao Rio Grande do Sul. Itens de higiene pessoal, cobertores, lençóis, toalhas, garrafões de água e cestas básicas estão sendo recebidos pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

AUTOESTIMA

Estudo da Universidade de York em Toronto, no Canadá, mostrou que detox das redes sociais melhora a autoestima das mulheres. O experimento foi realizado com 66 mulheres de 17 a 24 anos.

ALIMENTAÇÃO

Pesquisadores da Universidade de São Paulo relatam que o alto consumo de alimentos ultraprocessados podem aumentar em 42% os riscos de quadros depressivos.

DUNGA

Para assinalar os 30 anos da conquista da Copa do Mundo de 1970, uma série do SporTV vai contar a história de Dunga, o capitão da seleção brasileira. Terá uma entrevista, gravada em Florença, com Roberto Baggio, ex-jogador italiano que perdeu o pênalti na final da Copa do Mundo de 1994, que possibilitou a vitória brasileira.