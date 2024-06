A nova sala vip vai se chamar "Frevo"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

“Frevo” é o nome da nova sala vip do “W Premium Group”, que será inaugurada hoje com coquetel, às 13h, na área internacional do Aeroporto dos Guararapes. Com 660 m² será a maior sala entre todas do grupo, com ambiente confortável, cardápio requintado e decoração que valoriza o regionalismo nordestino. A sala oferece duchas privativas, um bar com bebidas premium e atendimento personalizado. Nas horas em que não tiver voos internacionais, será usada por passageiros dos voos domésticos.

Sabrina Galvão, em clima de alegria - Sheila Wanderley/Divulgação

MORDOMIA

Também será inaugurado hoje o “Meet & Assist”, um atendimento exclusivo desde a chegada do passageiro ao aeroporto, assistência com a bagagem, acompanhamento na inspeção de segurança e alfandegária, direcionamento do cliente até a sala vip e em seguida, acompanhando-o, em tempo confortável, até a área de embarque.

MÚSICA

A Banda Sinfônica do Recife faz concerto esta noite no Teatro do Parque. Evento fará arrecadação de donativos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

CIDADANIA

Hoje, às 16h, a Câmara Municipal realiza reunião solene para entregar o título de Cidadão do Recife ao conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Ranilson Ramos. Saudação será do presidente Romerinho Jatobá, autor da proposta.

Andréa Danzi e Camila Leal, em evento feminino - Gleyson Ramos/Divulgação

PALESTRA

O professor Alex Sandro Gomes, da “Université de Paris V”, fará a palestra “Inteligência Artificial e Criatividade Humana”, hoje, às 10h, na Academia de Letras e Artes da AABB.

MÚSICAS

O Memorial Chico Science, no Pátio de São Pedro, promove hoje às 15h, roda de conversa sobre os 30 anos do lançamento dos discos “Da Lama ao Caos” e “Samba Esquema Noise”. Participarão ao músicos Toca Ogan, Dengue, da “Nação Zumbi”, e Bactéria, ex-integrante da “Mundo Livre S/A.”

ALIMENTAÇÃO

Pesquisadores do Massachusetts General Hospital, ligado à Harvard, afirmam que quem come frequentemente alimentos ultraprocessados corre maior risco de ter problemas de memória ou sofrer um AVC.

M O V I M E N T O

Bom dia: “A primeira glória é a reparação dos erros.” (Machado de Assis)

COMO “Corpus Christi” não será feriado no Recife, o comércio funcionará normalmente amanhã.

O GRUPO “Pane Produções” mostra, hoje, às 20h, no Teatro Marco Camarotti, a peça “Dama da Noite” dentro do projeto “Palco Giratório.

O 16º CONGRESSO Pernambucano de Gestão de Pessoas acontece nos dias 6 e 7 de junho no Armazém 14.

RAQUEL Lyra esclareceu que ela e Priscila Krause não irão se candidatar a nenhum cargo neste ano.

O PREFEITO Rodrigo Pinheiro inaugurou o Centro de Formação de Profissionais da Educação, em Caruaru.

A STARTUP XAI, de Elon Musk, anunciou a arrecadação de US$ 6 bi de investidores no mercado da Inteligência Artificial.

O MINISTRO Sílvio Costa Filho assistiu ao início às operações na Base Aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul. O aeródromo militar receberá 35 voos semanais.

MAGDA Novaes Diniz foi muito festejada, ontem, quando celebrou a nova idade.

Aniversariantes Ana Christina Guimarães, Clarice Latache, Francisco Saboya Neto, José David Gil Rodrigues Filho, José Mário Austregésilo, Liese Nóbrega, Lúcia Novais, Maria Helena Xavier, Miriam Pabst, Rildo Oliveira, Sarita Stamford, Tereza Gusmão e Tibério César Tabosa.