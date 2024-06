Moana retorna as telas do cinema em novembro e ganha trailer oficial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Foi divulgado nesta quarta-feira (29) o trailer de “Moana 2”, com o retorno da personagem e de seus companheiros. “Esse é um chamado dos meus ancestrais para velejar com outras estrelas e reconectar o nosso povo através do grande oceano”, diz Moana no trailer oficial.

O filme da Disney mostra os dois personagens principais, Moana e Maui, três anos depois dos acontecimentos do primeiro longa, lançado em 2016, com o desafio de desbravar o oceano. Moana 2 estreia, até então, em 27 de novembro deste ano.

Confira o trailer: