Homenagem para um ícone da dança

A professora Flávia Barros, ícone da dança clássica em Pernambuco, completa 90 anos amanhã e vai ganhar uma homenagem no Studio de Danças, onde deu aula por muitos anos. Evento reunirá, em clima de emoção, ex-alunas e amigos. Ela veio do Rio de Janeiro para o Recife em 1955 e aqui montou sua escola de dança que é uma referência na cidade. Parou com as aulas há poucos anos, mas faz pilates para manter a forma. Um exemplo.

O reitor da UFPE, Alfredo Gomes recebe da desembargadora Nise Pedroso Lins de Sousa a Medalha Conselheiro João Alfredo de Oliveira, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em evento no Santa Isabel - Arquivo Pessoal

Com circulação de milhares de pessoas todos os dias, os shoppings do Grupo JCPM, localizados no Recife, Aracaju, Fortaleza e Salvador estão usando a força da mídia interna, com mais de 300 telas, para estimular a doação de recursos para as vítimas do Rio Grande do Sul. Muitos desabrigados ainda precisam de itens básico e até de alimentação. Por entender que garantir as refeições é essencial, a empresa se uniu ao Programa Mesa Brasil, da Fecomércio no direcionamento das doações. O pix para doação é [email protected].

O Itamaraty transferiu o embaixador de Israel, Frederico Meyert para cargo de representante especial do país junto à Conferência do Desarmamento, em Genebra, na Suíça. O encarregado de negócios no país, ministro conselheiro Fábio Farias ficará responsável pela embaixada em Tel-Aviv.

O Lar do Neném recebeu ontem a Medalha Conselheiro Alfredo Corrêa de Oliveira, concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.

Pedro Ermírio de Almeida Freitas Filho, que foi superintendente em Pernambuco do Banco do Nordeste e estava atuando como vice-presidente da Caixa Econômica, pediu renuncia e já voltou a Pernambuco. Tudo indica que será candidato a prefeito de Aliança, sua cidade natal.

Encontro em Brasília do médico Mozart Sales e o presidente Lula - Ricardo Stuckert/Divulgação

O Recife avançou no ranking de capitais brasileiras que estão alfabetizando as crianças na idade certa. Nossa cidade, que estava na 21ª colocação, subiu para 6ª. Em relação ao Nordeste, Recife ocupa o 2° lugar.

O Lide Pernambuco promove, na próxima quarta-feira encontro só para convidados, no Voar. Os especialistas Francisco Simon, Filipe de Marchi e Fernando Gibotti falam sobre a evolução financeira e impacto nos modos de consumo.

O arcebispo Dom Paulo Jackson celebra hoje a Missa de Corpus Christi, na Matriz do Espinheiro.

Rafa Cout faz show hoje no projeto “Taca Mais Música”, no “rooftop” do Shopping Tacaruna.

Ministério da Saúde revela que 70% dos casos com queimaduras ocorrem dentro de casa, tendo crianças (92%) e idosos (84,4%) como principais vítimas.

O mestrado em Estudos de Linguagem da UFRPE promove, até o dia 26 de junho, Seminários de Estudos Literários e Culturais, de forma online.

O Nubank chega a R$ 300 bilhões em valor de mercado, ultrapassa o Itaú e se torna o banco mais valioso da América Latina.

Fabiana Nunes participa do 17º Encontro Nacional da Family Business Network nos dias 5 e 6 de junho, em São Paulo.

Tiago Iorc será a atração da noite dos Namorados, dia 8 de junho, no Mirante do Paço.

A Escola Judicial de Pernambuco retomou o programa de intercâmbio com a Faculdade de Direito da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos.

Aniversariantes Alexandre Almeida, Elaine Pereira, Eduardo Feitosa, Emanuella Lima, Francisco Falcão, Lúcia Belo, Manoel Erhardt, Maria das Graças Cassimiro, Maria Luciana Lopes, Pedro Jorge Morato Barros e Venusa de Sá Leitão.