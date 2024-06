Restos mortais de frei Damião em Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o apoio da governadora Raquel Lyra, o prefeito Rodrigo Pinheiro incrementa campanha para a criação do Memorial Frei Damião em Caruaru, um complexo religioso, com um santuário de oração, reflexação e acolhimento, transformando-se num ponto de peregrinações. Ele entregou Carta de Intenção aos freis Jaciel e Thiago, endereçada ao Frei Franklin Alves de Edimar Teixeira Diniz, ministro Provincial da Província Nossa Senhora da Penha do Nordeste do Brasil. Ele solicita a transferência para o espaço a ser construído, dos restos mortais de Frei Damião, que estão no Convento de São Félix de Cantalice, no Recife.

Tony Souza, Daniel Coelho, Cacau de Paula e Cesar Santos, no lançamento de selo em homenagem aos chefs pernambucanos - Arquivo Pessoal





MINIMALISMO



Cyntya Verçosa revela o aumento na procura de vestidos com o design reto e liso, com a proposta minimalista. Entretanto, principalmente na nossa região, as rendas tradicionais ainda são fortes.





ANOS 90



Maquiagens, roupas e até tons de esmaltes inspirados na estética dos anos 90 estão em alta nas buscas dos principais sites de beleza.

A advogada trabalhista Vanessa Vieira recebe da desembargadora Nise Pedroso Lins, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, a Medalha João Alfredo Corrêa de Oliveira, em evento no Santa Isabel - Arquivo Pessoal





CONFLITO



O Conselheiro de Segurança Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, afirmou que acredita que as operações militares em Gaza continuarão até o final do ano.





FINANCIAMENTO



O presidente Lula assinou medida provisória que disponibiliza recursos para abertura de crédito em locais afetados por calamidades públicas. No caso do Rio Grande do Sul, empresas de todos os portes podem utilizar até R$ 15 bilhões.





CENTRALIZAÇÃO



O presidente do IBGE defendeu a criação do Sistema Nacional de Geociências, Estatística e Dados, com o intuito de centralizar os dados produzidos pelos órgãos governamentais.





SHOW



Mariah Carey fará show em São Paulo no dia 20 de setembro. A cantora também está confirmada no Rock in Rio 2024.





MELHORA



Técnicos do Fundo Monetário Internacional (FMI), em visita ao Brasil, preveem uma melhora no crescimento econômico nacional.





RESULTADO



Com a fusão entre Cobasi e Petz, o número de interessados em conversão de lojas aumentou 25%.





CORRIDA



A Maratona do Rio será domingo e deve ter 43 mil correntes.







M O V I M E N T O





Bom dia: “Custa mais alimentar um vício do que alimentar dois filhos.” (Franklin)



A MANSÃO construída em 1921 usada no filme “Esqueceram de mim” está à venda por R$ 27 milhões.



O PRODUTOR de O Poderoso Chefão e Menina de Ouro, Albert Ruddy, morreu aos 94 anos.



COM a participação de 50 hamburguerias e restaurantes da Região Metropolitana a “Burger Gourmet by Restaurante Week” acontece de hoje a 31 de junho.



O SHOPPING Recife inaugura domingo a Vila Junina, espaço temático com trio pé-de-serra, quadrilha, gincanas juninas, jogos de quermesse e comidas típicas.



PESQUISADORES da USP descobriram que o vírus da Covid pode estar presente nos espermatozoides de pacientes até 90 dias após a alta hospitalar e até 110 dias após a infecção inicial.



O CANTOR Gustavo Travassos e o pianista Lúcio Azevedo fazem show hoje no “O Pianista”, no Recife Antigo.



HOJE é o último dia para declarar imposto de renda.



O FILME “Meu Sangue por Você” sobre Sidney Magal está em cartaz nos cinemas do Recife.

