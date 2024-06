A fusão anunciada de empresas de atacarejos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Há alguns meses, um importante empresário que já atuou no setor, me revelou que não havia mercado para tantas lojas de atacarejo - que vendem no atacado e no varejo - no Estado. A anunciada fusão dos grupos Mateus e Novo Atacarejo mostra que ele estava certíssimo. Novo grupo passa a ter 50 lojas em Pernambuco, Paraíba e Alagoas, sendo 21 do Grupo Mateus e 29 do Novo Atacarejo.]

VISITA

O senador Fernando Dueire visitou o frigorífico da Masterboi em Canhotinho, sendo recebido pelo presidente Nelson Bezerra. Ficou impressionado com o empreendimento e elogiou a importância do empreendimento no desenvolvimento social e econômico, com repercussões para a pecuária de todo o Nordeste.

EM SANTIAGO

José Ubaldo Baiano do Nascimento, convidou Maria Lecticia e José Paulo Cavalcanti para a missa de seu aniversário. Eles aceitaram e cumpriram a palavra, mesmo quando souberam o local: a catedral de Santiago de Compostela. Aproveitaram e passam o final de semana naquela cidade espanhola.

MANHATTANHENGE

Uma multidão em Nova York testemunha o espetáculo celestial do Manhattanhenge onde o sol parece descer entre os arranha-céus, evocando o famoso Stonehenge. Fenômeno vai até o dia 13.

ELEITORAL

Será segunda-feira, às 19h, a posse da ministra Carmem Lúcia na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, substituindo o ministro Alexandre Moraes. O ministro Nunes Marques será o novo vice-presidente. O desembargador Adalberto de Oliveira Melo, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, deve prestigiar o evento.

DIVERGÊNCIA

A campanha eleitoral sequer começou e as pesquisas já mostram resultados muito diferentes entre si. Para a Prefeitura de, o Datafolha aponta Guilherme Boulos, do Psol, com 24% e o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, com 23% das intenções de voto. A AtlasIntel/CNN Brasil deu Boulos com 37,2% e Nunes com 20,5%.

BICICLETA

Segunda é o Dia Mundial da Bicicleta e, em comemoração, amanhã o Olha! Recife vai realizar passeio gratuito saindo da Praça do Arsenal, às 9h.

M O V I M E N T O

Bom dia: “O Copacabana Palace é testemunha silenciosa de fazeres, lazeres e prazeres.” (Gustavo Krause)

Hoje é o Dia Nacional da Imprensa.

Padre Cosmo Nascimento retornou ontem de viagem à Itália, Egito e Grécia.

Cecília Lemos confirma participação na CasaCor Pernambuco.

João Campos e Marcelo Freixo, presidente da Embratur, se reuniram para tratar de novas parcerias para o turismo da nossa cidade.

As pesquisas sobre a data do próximo carnaval cresceram em 500% no Google.

A partir do dia 26 de junho, todo conteúdo do streaming Star + será incorporado ao Disney.

Pesquisa do Instituto Cidades Sustentáveis mostra que 94% das cidades do Brasil não têm sistema de prevenção suficiente para enfrentar tragédias climáticas.

O chef Ricardo Henrique comanda a cozinha do “Mascate”, restaurante-escola do Senac.

Aniversariantes

Carolina Monteiro, Edite Araújo, Fabiane Heráclito do Rego, Ilona Kohler Craveiro, John Davies, Mônica Paes de Andrade, Nadieje Wanderley de Siqueira, Nena Pacheco, Pedro Paulo de Araújo, Rita Vila Nova de Souza, Rogério Domingues, Sarah Werner e Thais de Paula.