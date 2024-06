Novotel começa a selecionar equipe

Gustavo Alves, gerente-geral do Novotel Recife Marina, começa, com sua equipe de gestão, segunda-feira, a seleção dos 120 pessoas que vão trabalhar no hotel, quando vão entrevistar mais mil candidatos inscritos. A previsão de abertura do hotel é 22 de julho. O hotel terá dois restaurantes: o “Kais 0”, no térreo, de alta gastronomia, que será comandado pelo chef Fernando Cita, que era do Nannai. Na cobertura espaço para eventos com 450m² e o bar da piscina, o “Skais 0”, com vista panorâmica. Independente do hotel o restaurante “Bargaço” vai funcionar numa área anexa. Será, com certeza, um novo e belo cartão postal do Recife.

O advogado Eric Castro e Silva recebe, na sua palestra na Academia Brasileira de Direito, o desembargador Eduardo Sertório - Arquivo Pessoal

CARUARU

O Camarote da TV Jornal será inaugurado esta noite, no Pátio do Forró em Caruaru, com a presença de diretores do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e de patrocinadores. Espaço receberá a visita da governador Raquel Lyra e do prefeito Rodrigo Pinheiro. As atrações desta noite na abertura do São João serão Carlinhos, Brown, Flávio José, Mano Walter e Jorge de Altinho

RETORNO

Pela primeira vez desde que assumiu a Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson volta a Garanhuns, cuja diocese comandou por oito anos. Vai rever os muitos amigos e celebrar a missa que dá início à comemoração do Dia de Santo Antônio, o padroeiro da cidade.

PROCESSO

A cantora Madonna está sendo processada na Justiça norte-americana por um homem que afirma ter sido exposto a cenas sensuais durante a turnê sem ser avisado previamente.

EM PARIS

Cacau de Paula está em Paris, em agenda com Anne Louyot, comissária Geral do Ano Cultural Brasil-França 2025 para firmar parcerias culturais para o nosso estado.

NA TV JORNAL

Assinalando o início do mês de São João, o programa “João Alberto na Jornal” entrevista hoje, Petrúcio Amorim, lenda música regional e seu filho Pecinho. Será às 13h30, na TV Jornal.

SUCESSO

Uma Mulher Vestida de Sol, do Grupo Grial de Dança, é sucesso de público. Os ingressos das seis apresentações inicialmente previstas esgotaram-se e a peça coreográfica vai ter apresentação extra hoje, às 18h, na Caixa Cultural. O espetáculo é inspirado na obra de Ariano Suassuna e tem coreografia de Maria Paula Costa Rêgo.

Margarida Cantarelli, Viviane Falcão, Marta Freire e Joaquim de Arruda Falcão, em evento na Academia Pernambucana de Letras - Arquivo Pessoal

TORCIDA

A Heineken convidou 200 amantes do futebol para a “The Champions Experience”, hoje, no “Ruffo”. Evento será em torno da final da “Champions League” entre Real Madri e Borussia Dortmund, em Londres.

NO CINE PE

Rodrigo Lombardi é mais um grande nome do cinema brasileiro a confirmar presença no Cine PE, que abre quinta-feira, no Teatro do Parque.

DESPEDIDA

Neste sábado será a festa de adeus ao Bar Central, na rua Mamede Simões. O estabelecimento existe há 20 anos, movimentando o centro do Recife.

FINAL

A TV Jornal/SBT transmite hoje, às 16h, a final da “Champions League” entre Real Madri e Borussia Dortmund, no Estádio de Wembley, em Londres.