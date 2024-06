Grupo de Amigos do Turismo tem quatro novos integrantes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O novo Grupo de Amigos do Turismo de Pernambuco promove almoço quinta-feira, no espaço privê do Costa Brava, para dar posse aos seus quatro novos membros: Luiz Antônio Pontual, Robinson Pacheco, Ana Paula Vilaça e Lie-se Nóbrega. Evento será coordenado pelo presidente Gustavo Lucky, Carol Oliveira e Luiz Felipe Moura. O GAT passa a ter 26 integrantes, do trade turístico de Pernambuco.

NA CÂMARA

Por iniciativa da vereadora Aline Mariano, a Câmara Municipal do Recife fará reunião solene terça-feira às 14h, para homenagear a Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco. A presidente Sandra Paes Barreto estará presente, com toda a diretoria da instituição.

NA PARAÍBA

O marchand Ricardo Bandeira de Melo inaugurou filial da Galeria Terra Brasílis, em João Pessoa, com coletiva reunindo trabalhos de Ariano Suassuna, Cícero Dias, Reynaldo Fonseca, Maurício Arraes, Abelardo da Hora e Francisco Brennand, entre outros.

PRÊMIO

O Nannai de Muro Alto é finalista do prêmio Prazeres da Mesa na categoria “Melhor Hotel de Praia do Brasil.”

NAMORADOS

Garret Moura revela que o “Pobre Juan”, no Rio Mar, está com um cardápio especial que será oferecido no dia 12 de junho, assinalando o Dia dos Namorados.

QUADRO

Está em exposição no Museu do Prado, em Madri, o quadro Ecce Homo, de Caravaggio, cuja autoria era atribuída a outro artista. ?Horas antes do início de um leilão em 2021, o governo espanhol determinou que a pintura não fosse leiloada por supor que o autor era o mestre do barroco italiano. O lance inicial era de apenas 1,5 mil euros.? Anos depois, a imprensa espanhola informou que o quadro foi vendido por 36 milhões de euros.?

APRESENTAÇÃO

A atriz Adriana Birolli volta ao Recife para apresentar seu espetáculo “Não! A comédia para quem tem dificuldade de dizer não”, dias 15 e 16 de junho no Teatro Luiz Mendonça.

ROMANCE

Para celebrar o Dia dos Namorados, o RioMar Recife promove o “Amor & Música” entre os dias 12 e 15 de junho. Com shows de Luiza Possi, Victor Kley, AltemarDutra Jr e Nanny Soul.

HOMENAGEM

Por iniciativa do vereador Tadeu Calheiros, a Câmara Municipal do Recife faz reunião solene segunda-feira, para assinalar os 103 anos do Clube Alemão.