Os oitenta anos de João Câmara

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Uma grande exposição no Museu do Estado, que abre no dia 12 de junho, vai assinalar os 80 anos de João Câmara, paraibano-olindense que é um dos maiores nomes da pintura brasileira. Evento terá o lançamento do seu livro de contos “A Caminho de Querétaro” e do livro catálogo das suas obras. Um dos maiores eventos culturais deste ano no Recife.

COMEMORAÇÃO

São famosas as festas de aniversário de Marcos Tiburtius. Este ano será especial, para assinalar seus 70 anos. Será no próximo final de semana, de sexta a domingo, quando reúne os amigos no Village de Porto de Galinhas, com direito a shows de José Augusto e Michael Sullivan.

STATES

A Azul confirmou para quarta-feira a volta dos voos diretos do Recife para Orlando e Fort Lauderdale, na Flórida, sempre decolando às 10h. Uma boa notícia, pois evita nos voos para os Estados Unidos que os passageiros façam conexão em outras cidades. Algumas complicadas como em São Paulo.

SUÉCIA

O cônsul da Suécia em Pernambuco, Erik Limongi Sial, participa segunda-feira, em Brasília de reunião dos cônsules daquele país no Brasil com a embaixadora Karin Wallensteen.

MENU

André Saburó, estará em São Paulo dia 18 para apresentar menu especial mar e terra, com sete etapas, ao lado do chef Yoji Tokuyoshi.

MARCA

Chefe do Gabinete do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça comemora a marca de 25 mil visitantes no Parque das Esculturas em apenas dois meses. O espaço é administrado pelo Recentro.

MODA

A Osklen está relançando peças do seu projeto Pirarucu Fish Skin, que completa 15 anos e foi um marco na história da marca.

APOIO

Marlene e Julião Konrad estão no Rio Grande do Sul, apoiando familiares que foram atingidos pelas enchentes naquele estado. Muitos perderam as casas e todos os bens.

CIDADANIA

Por iniciativa do vereador Lula Torres, o presidente do grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz, receberá segunda-feira, o título de Cidadão de Caruaru.

M O V I M E N T O

Bom domingo: “Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer.“ (Roberto Carlos)

O Cinema da Fundação está exibindo a Mostra de Cinema Europeu até quarta-feira.

Próximo sábado o “Viva o Centro Recife” retorna com edição junina na Praça do Diário.

O deputado Álvaro Porto, presidente da Assembleia Legislativa, recebeu homenagem do Ministério Público de Pernambuco.

Visitação gratuita no Teatro Santa Isabel do mês de junho será neste domingo e no dia 30.

Almir Rouché está com repertório especial de músicas nordestinas, para shows na temporada junina.

Depois de muitos anos atuando na secretária de imprensa do estado, a fotógrafa Hélia Scheppa agora está na comunicação da Prefeitura do Recife.

O Recife Coffee, que reúne 40 cafeterias da região metropolitana do estado, vai até o próximo domingo.

Aniversariantes Aline Leite, Angélica Molina, Antônio Carlos Vieira, Domingos Moreira Filho, Maria Cláudia Azambuja, Carolina Meireles, Elizabeth Barros Monteiro, Graça Ventura, José Aglailson, José Piauhylino Monteiro, Patrícia Maroja, Roberta Soares e Salma Bandeira de Melo.

Coluna de João Alberto: O café da manhã do pernambucano.