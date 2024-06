O prestígio do camarote SJCC em Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um dos espaços mais bonitos e prestigiados do Pátio do Forró em Caruaru, é o do SJCC. Linda decoração, com temas do forró, espaço especial para a transmissão ao vivo pela TV Jornal e Rádio Jornal, um serviço especial, com mordomia completa durante toda a noite/madrugada. Nossos diretores Mônica Carvalho, Laurindo Ferreira e Carlos Humberto foram os anfitriões da abertura, que teve a presença da governadora Raquel Lyra, da vice-governadora Priscila Krause, do prefeito Rodrigo Pinheiro, os secretários Daniel Coelho e Dani Britto, o presidente o presidente do PSDB de Pernambuco, Fred Loyo, o deputado federal José Mendonça Filho, o presidente da Copergás, Felipe Valença, o presidente da OAB de Caruaru, Fernando Santos Júnior, o candidato a prefeito Tonynho Rodrigues.

Prefeito Rodrigo Pinheiro, governadora Raquel Lyra, vice-governadora Priscila Krause e o deputado José Mendonça Filho, no Camarote SJCC em Caruaru - Sheila Wanderley/Divulgação

CIRCULADA

A governadora Raquel Lyra, a vice-governadora Priscila Krause e o prefeito Rodrigo Pinheiro, depois de participarem da abertura oficial do São de Caruaru, circularam pela multidão que assistia ao evento, sendo muito cumprimentados.

O presidente da Copergás, Felipe Valença, e a esposa Carolina no Pátio do Forró - Sheila Wanderley/Divulgação

POLÍTICOS

Entre os que foram a Caruaru, prestigiar a abertura do São João, os deputados estaduais Gustavo Gouveia, João Paulo, Joãozinho Tenório, Joaquim Lira, Nino de Enoque, France Hacker e João de Nadegi, o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

Victor Tavares e Izabela Barbosa fizeram a cobertura da TV Jornal no Pátio do Forró - Sheila Wanderley/Divulgação

RODA GIGANTE

No ano passado, o São João de Caruaru teve um “tirolesa”. Este ano é uma roda-gigante, que faz o maior sucesso.

O PALCO

É fantástica a estrutura do palco principal do Pátio do Forro, uma estrutura semelhante à dos grandes shows internacionais.

NOVO ESPAÇO

Uma novidade são espaços especiais ao lado do palco principal, assinados pelos principais restaurantes de Caruaru.

NO PÁTIO

Os shows no Pátio do Forró, que tem belíssima e feérica iluminação, acontecerão até o dia 29 e, no primeiro dia de evento, o local estava organizado, com bares espalhados e postos de policiais militares em diversos pontos ao longo do pátio.

SHOW

Carlinhos Brown fez um bonito show, na abertura da festa. Trocou seu clássico “ajayô” por “anarriê”, fazendo uma homenagem ao São João e misturando seu estilo musical com diversas músicas do forró pé-de-serra e do xote, inclusive acrescentando músicos do ritmo nordestino à sua banda. Antes de entrar no palco, ele conversou com a governadora Raquel Lyra.

FORRÓ

Flávio José, vítima de uma grande injustiça em Campina Grande, no ano passado, simplesmente arrasou, levando a multidão a dançar animadamente, com seus maiores sucessos. Noite terminou com show de Jorge de Altinho e Mano Walter. Sucesso total.