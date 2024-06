O terminal marítimo pode receber navios

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A liberação de R$ 120 milhões pelo ministro Sílvio Costa Filho, para a dragagem do Porto do Recife, pode acabar com uma vergonha no terminal marítimo. A segunda. A primeira foi quando ele foi construído na Praça do Marco Zero e logo se descobriu que os navios não podiam atracar nele. Depois, foi construído o atual, bonito, mas sem funcionar, apelidado de “O Belo Antônio”, referência a personagem de um filme famoso. Os navios de cruzeiros têm que atracar longe e os passageiros usam ônibus para chegar ao terminal. Com a dragagem, finalmente, os navios poderão atracar no cais em frente ao terminal.

Laurindo Ferreira, Mônica Carvalho e Carlos Humberto, comandaram o camarote SJCC em Caruaru - Sheila Wanderley/Divulgação

SURF

Dois lugares do pódio do Circuito Mundial de surfe desta temporada são brasileiros. A disputa, que aconteceu em Teahupoo, no Taiti, garantiu Ítalo Ferreira em primeiro lugar e Gabriel Medina em 3º.

CIDADANIA

Natural de Canhotinho, o deputado Álvaro Porto, presidente da Assembleia Legislativa, recebe hoje, em reunião solene da Câmara Municipal, às 18h, o título de Cidadão do Recife. Foi uma proposta do vereador Victor André Gomes.

Daniel Coelho e Fred Loyo, no São João de Caruaru - Sheila Wanderley/Divulgação

CAMISA

A grande maioria dos torcedores do Sport não aprovou a nova camisa que o time tem usado, toda amarela. E que já virou maldita depois da segunda goleada seguida que o clube sofreu, sexta-feira, por 3x0 contra o Goiás.

Fernando Santos Júnior, presidente da OAB de Caruaru, e Tonyninho Rodrigues - Sheila Wanderley/Divulgação

SECRETÁRIO

A governadora Raquel Lyra passou o final de semana fazendo contatos para definir o nome do novo secretario de Turismo e Lazer. Para concorrer à Prefeitura do Recife, Daniel Coelho deixa o cargo quinta-feira, data limite para a desincompatibilização.

“SCOTCH”

Pela sua tradição como a cidade onde se bebe mais uísque no Brasil, o Recife está na lista vip das cidades brasileiras para receber o lançamento global do “Royal Salute 21- Year Old Blended Grain.” Será a primeira e única versão do “scotch” com uma bandeira de vidro transparente , com delicados detalhes dourados. A partir de hoje, pode ser encontrado em algumas delicatéssens da cidade.

Lava Jato

Excelente extremamente atual o artigo “Sobre o acordão para zerar a Lava Jato...Não está certo”, de José Paulo Cavalcanti Filho, na edição de sexta-feira do nosso jornal.

MISTÉRIO

Qual foi o vereador que teria incentivado ataques à sua colega Aline Mariano em evento no bairro da Várzea?



M O V I M E N T O

Bom dia: “A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como falso. Foi feita para dizer.” (Graciliano Ramos)

No São João de Caruaru predominou o uso de xadrez, couro, o clássico “all black” e tons terrosos para compor os looks juninos.

Uma gigantesca motociata ocupou a BR-232 no sentido Recife-interior na manhã de ontem.

O empresário e Hipólito Gervásio Filho e sra. Socorrinho eram presenças de prestígio no camarote SJCC em Caruaru.

O jogo da seleção brasileira feminina sábado na Arena Pernambuco provocou gigantescos congestionamentos, na ida e na volta, oq eu, aliás, não é qualquer novidades.

O filme “Evidências”, com Sandy e Fábio Porchat, já chegou à Netflix.

Mariuche Esmerim assumiu a gerência de marketing do Shopping Recife.

Um dos destaques nas redes sociais é a troca de acusações entre Neymar e Luana Piovani.

Rede hoteleira de Caruaru com altíssimos índices de ocupação neste mês de São João.

Aniversariantes

Alessandra Amorim, Carlos Augusto Caribé, Cláudia Ferreira da Costa, Iracy de Souza Alves, João Wilton Pinto Saraiva, Jorge de Altinho, Luiz Humberto Leite, Marcelo Waked, Maria Cristina Cordeiro, Rafaella Magna, Renata Bezerra e Silva e Ricardo Leitão.