J. Borges ganhará exposição no Rio

O Museu Casa do Pontal, o mais importante do artesanato brasileiro, com nove mil peças, está em nova sede na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No dia 29, inaugura exposição em homenagem ao mestre da xilogravura brasileira J. Borges, com 200 das suas obras e sua presença do artista, que tem 88 peças no acervo permanente do museu.

Socorrinho e o empresário Hipólito Gervásio Filho, no Camarote do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação no São João de Caruaru - Arquivo Pessoal

HOMENAGEM

A presidente Sandra Paes Barreto e toda a diretoria da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco estarão hoje, às 14h, na Câmara Municipal do Recife para a reunião solene em homenagem ao trabalho desenvolvido pela instituição. É uma iniciativa da vereadora Aline Mariano.

Luiz Fernando Bandeira de Melo filho entrega ao ministro Luiz Fux seu livro "Impeachment à Brasileira: Contornos da Responsabilidade Política do Presidente da República" - Arquivo Pessoal

JOIAS

Cris Lemos reúne amigos hoje, das 18h às 22h, na “Entre Vinhos” para lançar sua nova coleção de joias “Movimento”.

NO PALCO

Geralda Farias será homenageada hoje, pela Aria Cultura, na apresentação do musical “Capiba Pelas Ruas eu Vou”, no Teatro do RioMar.

ABERTURA

O presidente Ricardo Paes Barreto e o corregedor-geral de Justiça Francisco Bandeira de Mello comandaram ontem, no Palácio da Justiça, a abertura da Semana de Mobilização Solo Seguro-Favelas e Núcleos Urbanos.

SEM LUZ

O túnel que dá acesso a Gravatá na BR-232, estava no final de semana, com muitas das suas luzes apagadas. Uma manutenção que, convenhamos, não deve custar muito cara.

PALESTRA

O ex-ministro pernambucano Cristovam Buarque ministra hoje a palestra “Educação como Fator Vital de Competitividade para Pernambuco”, no Empresarial RioMar 5. Evento faz parte do projeto “Pernambuco em Perspectiva”, da revista “AlgoMais.”

PARTIDO

Casa vez mais o “União Brasil” faz jus ao apelido que ganhou, “Desunião Brasil.”

MULHERES

O pastor Ailton José Alves presidiu o encerramento do 23º Encontro de Mulheres da Assembleia de Deus de Pernambuco, domingo, no templo da Cruz Cabugá. Evento foi prestigiado pela governadora Raquel Lyra, a vice-governadora Priscila Krause e os deputados Eduardo da Fonte, Clarissa Tércio, Adalto Santos, Júnior Tércio e a vereadora Michele Collins.

FORRÓ

Neste mês, o projeto “Toca Mais Música”, do Shopping Tacaruna vai destacar a música nordestina. Começa quinta-feira, com show de Petrúcio Amorim. Depois, vão se apresentar, Geraldinho Lins, e Josildo Sá.

IMORTAIS

Durante almoço quinta-feira, no restaurante “Adega” do Clube Português teremos a instalação da Academia de Letras Maçônicas de Pernambuco e posse o primeiro presidente, o jurista Adeildo Nunes.