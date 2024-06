Mês dos Namorados: Tiago Iorc chega ao Recife neste sábado com turnê romântica

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Neste sábado (8), o Mirante do Paço vai receber um show romântico para celebrar a ‘Noite dos Namorados’, apresentação especial para o Dia dos Namorados, do cantor Tiago Iorc.

O show romântico e intimista, no estilo voz e violão, terá no repertório os principais sucessos do artista, como "Amei Te Ver", "Coisa Linda" e "Tangerina", e também sua versão dos clássicos "My Girl" e "What a Wonderful World".



“Sempre fui movido por grandes canções, grandes melodias. A música tem essa força de ser trilha de grandes amores. Vai ser uma noite especial. Estou escolhendo minhas canções favoritas, de todos os tempos, para celebrar o amor”, comenta o artista. Além do Recife, a mini turnê passará por Maceió, Natal, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, entre os dias 7 e 15 de junho.