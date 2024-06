Noite Especial: Lucas Santos, Yuri Santiago e Júlio Rizuto comandam experiência com drinks autorais no Restaurante Omar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As bebidas terão um único valor

Nesta quarta, a partir das 19h, o Restaurante Omar recebe uma experiência icônica. O mixologista do Grupo AR Restaurantes, Lucas Santos, estará recebendo, ao lado de Yuri Santiago, também do Omar, um convidado de grande destaque: Júlio Rizuto, fundador e Head Bartender do Baca Belha Drinks & Cocktails. Os três mixologistas prepararam seis drinks autorais exclusivos, que serão vendidos pelo preço único na ocasião.

Informações do Evento:

- Data: 05 de junho

- Horário: A partir das 19h

- Local: Restaurante Omar, Rua da Harmonia, Casa Amarela