Programação de Dia dos Namorados movimenta a cidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A data mais romântica do ano tem diversos eventos durante o mês de junho no Recife

O Dia dos Namorados, comemorado no dia 12 de junho, está recheado de opções para os corações apaixonados. Pensando nisso, a coluna João Alberto separou algumas dicas de programação para celebrar o momento antes ou no dia.

AnaVitória e Nando Reis na Turnê dos Namorados

Passando por 12 cidades brasileiras, o trio AnaVitória e Nando Reis chega ao Recife nesta quarta e quinta (5 e 6 de junho) para a Turnê dos Namorados. Com sucessos amorosos, como “De Janeiro a Janeiro”, “Ai, Amor”, “Pra Você Guardei o Amor”, “Trevo”, “Relicário”, o evento acontece no Teatro Guararapes e os ingressos estão à venda no site.

Noite dos Namorados com Tiago Iorc

Os apaixonados poderão comemorar antecipadamente no projeto ‘Noite dos Namorados’, de Tiago Iorc, que passa por seis cidades do Brasil, incluindo Recife. O evento acontecerá neste sábado (8), no Mirante do Paço, com um repertório totalmente dedicado ao Dia dos Namorados. As entradas podem ser adquiridas no site da Bilheteria Digital e nas lojas Esposende RioMar, Recife e Tacaruna.

Shows gratuitos no RioMar Recife

Serão quatro shows gratuitos, de 12 a 15 de junho, às 19h, com diversos estilos musicais. Luiza Possi, Vitor Kley, Altemar Dutra Jr e Nanny Soul são as atrações do projeto Amor & Música RioMar deste ano.

Programação de shows do Amor & Música:

12/06 – 19h – Luiza Possi

13/06 – 19h – Vitor Kley

14/06 – 19h – Altemar Dutra Jr.

15/06 – 19h – Nanny Soul

Festa dos namorados no Catamaran

O Catamaran está com agenda aberta para a Festa dos Namorados, no dia 12 de junho, que terá atrações especiais, buffet completo à disposição dos casais e passeio romântico no Catamaran ao som de Sax

Candlelight: Especial Dia dos Namorados

A magia do concerto a luz de velas trará agora um ar mais romântico (se isso for possível). O tradicional Candlelight, no Teatro RioMar Recife, traz uma edição especial para comemorar um pós do dia dos namorados. O espetáculo será no dia 22 de junho, com ingressos à venda no site da Candlelight.



Show de Joyce Alane e Lucas Mamede

O Shopping Recife nos dias 12 e 15 de junho, terá dois shows gratuitos com os cantores pernambucanos Joyce Alane e Lucas Mamede. O "Love Sessions" começa a partir das 19h em palco armado em frente à Ri Happy.