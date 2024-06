Recife é uma das cidades a receber o Numanice 3 Tour

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Vem ser meu carnaval do Recife, Lud! A cantora Ludmilla anunciou hoje as datas e cidades que vão receber a sua turnê do Numanice 3, que já é sucesso no país. O projeto "Numanice" busca trazer o lado pagodeiro da cantora, com diversos cantores convidados que cantam ao lado de Ludmilla.

Ao todo serão 19 cidades que vão ficar Numanice, e Pernambuco receberá o show em dose dupla: dia 26 de outubro em Recife e 28 de dezembro em Maracaípe. Cidades de outros países como Lisboa e Miami também estão dentro da turnê.

Confira as datas e locais dos shows:

17 de agosto - Salvador/BA

28 de setembro - Lisboa/PT

12 de outubro - Campinas/SP

19 de outubro - Fortaleza/CE

20 de outubro - Manaus/AM

26 de outubro - Recife/PE

02 de novembro - Belém/PA

09 de novembro - São Paulo/SP

07 de dezembro - Rio de Janeiro/RJ

15 de dezembro - Curitiba/PR

28 de dezembro - Maracaípe/PE

2025

11 de janeiro - Guarapari/ES

08 de fevereiro - Natal/RN

15 de fevereiro - Belo Horizonte/MG

13 de abril - Niterói/RJ

03 de maio - Brasília/DF

31 de maio - Ribeirão Preto/SP

07 de junho - Miami/EUA

Florianópolis está a definir.