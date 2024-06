We Hoo Festival divulga tema e atrações deste ano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Wehoo Festival anunciou as atrações de sua quarta edição em evento para convidados ontem. O festival, marcado para o dia 12 de outubro, no Parque Memorial Arcoverde, em Olinda, buscou destacar artistas pernambucanos nesta edição. A expectativa para este ano é receber 25 mil pessoas, em 15 horas de shows.

O tema deste ano é uma imersão no "Mundo We Hoo", criando um universo de possibilidades, culturas e estilos. Segundo um dos produtores, o intuito é "sair um pouco da rotina recifense e se divertir".



Atrações nacionais e internacionais se dividirão entre os três tradicionais palcos do evento, com destaques para Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo com o projeto "O Grande Encontro", além de Jão, Falcão convidando Maria Rita, Rachel Reis, Chico César com participação de Barro, Oruan, TZ da Coronel, Lamparina, Banda Uó, Francisco el Hombre, Barromeo, Black Alien, Gabe, Eli Wasa, D-Nox, Antdot, Valentina Luz e Madeja.



Para os fãs de Bob Marley, o festival apresenta a turnê dos "The Wailers", em comemoração aos 40 anos do álbum "Legend". Além dos pernambucanos citados, artistas locais também estarão presentes como Mago de Tarso, MC Reino, Barbarize, que fizeram um pocket show no evento de lançamento da line-up, e Reverse DJs.

Ao todo, desde 2019, o festival já reuniu 51.961 pessoas, com 86 atrações.