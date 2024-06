O custo da recuperação do Salgado Filho está indefinido

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O ministro Sílvio Costa Filho revela que ainda não é possível avaliar os custos para a recuperação do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Depende muito da situação da pista, que, se tiver que ser restaurada, demandará uma obra milionária e com muitos meses para ser concluída. O governo federal vai arcar com os custos acima dos seguros que a Fraport Brasil concessionaria do aeroporto tinha. A estrutura física pode ser restaurada, mas os caríssimo equipamentos eletrônicos foram todos destruídos.





PRÊMIO

O RioMar recebe hoje pela quarta vez, o prêmio Selo Verde, concedido pela Junta Comercial de Pernambuco, como reconhecimento às práticas socioambientais.



DISCORDÂNCIAS

Enquanto os preços no mercado sobem e os brasileiros se manifestam nas redes sobre alta de dinheiro, o IBGE apontou crescimento de 2,5% da economia no primeiro trimestre do ano.

CAFÉ

Pesquisa do Instituto D’Or de Pesquisa sobre tabagismo revela que o aroma do café pode ser importante para reduzir o vício no cigarro.

LARANJAS

As plantações de laranja no nosso agro devem ter a pior colheita nos últimos 36 anos devido às mudanças climáticas. A queda prejudica a economia brasileira, que é responsável por 75% desse setor no comércio mundial e rende R$ 2 milhões ao nosso PIB.

LEILÃO

A 4ª Edição do Leilão do Instituto Neymar, que aconteceu segunda-feira em São Paulo, arrecadou R$ 21 milhões, que serão destinados aos programas sociais da instituição, que cuida de pessoas em situação de vulnerabilidade.

PARA MULHERES

Bia Guirão promove amanhã, na sua loja de Boa Viagem, talk show para convidadas com Gabi Sivini, referência em Saúde da Mulher e Sexologia Clínica.

EXPOSIÇÃO

A artista Thiana Santos reutilizou garrafas PET para criar a mostra "A Transformação do Plástico com Arte e Sustentabilidade", que está exposta no RioMar para celebrar a Semana do Meio Ambiente. A ação vai até o dia 10 de junho.

FUTEBOL

Está cada vez pior o futebol pernambucano. O Sport perdeu para o Goiás, o Náutico para o São José.