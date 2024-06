Os 30 anos de um feito da engenharia: o "Eurotunel"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Uma das mais importantes obras da engenharia moderna, o Eurotúnel”, que liga a Inglaterra à França, está completando 30 anos de inaugurado. Tem 50.5 quilômetros de extensão, sendo 37 km sob o Canal da Macha, a uma profundidade de 45 metros. Já fiz três viagens no “Eurostar”, trem de luxo de alta velocidade, que liga Londres a Paris com 750 passageiros e gasta 2h30 para fazer o percurso na velocidade média de 160 km/h.

CIDADANIA

O médico Walber Steffano, presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, recebe o título de Cidadão do Recife, em reunião solene da Câmara Municipal, hoje, às 14. Foi uma proposta do vereador Tadeu Calheiros.

MORDOMIA

O aeroporto de Guarulhos ganha até o fim deste ano um terminal com serviços Ultra VIP. O espaço terá cinco mil metros, restaurante de gastronomia internacional, lounge, salas de reunião, banheiro com chuveiro, local para descanso, transfer em carro privado direto do terminal até o avião, sem fila, são alguns dos serviços oferecidos. O processo de embarque e desembarque, incluindo check-in, raio-X, despacho de bagagem, imigração e alfândega, poderá ser feito no local.



TELEMARKETING

Já estão em vigor normas mais duras da Anatel sobre ligações abusivas de empresas de telemarketing. As novas regras valem para as chamadas curtas, com até seis segundos de duração. Anteriormente, esse tempo era de três segundos. As normas valem também para chamadas não completadas ou enviadas à caixa postal.

COBERTURA

A TV Jornal/SBT transmite hoje, às 21h30, a primeira partida da final da Copa do Nordeste, entre Fortaleza e CRB.

FUMACÊ

Fumantes vão ter que gastar mais para manter o vício. O Ministério da Fazenda estuda uma tributação maior para os cigarros, para compensar as perdas pela desoneração da folha de pagamentos de 17 setores e dos municípios, que devem ser de R$ 25,8 bilhões.

DECISÃO

Luciana Santos tem até amanhã para decidir se continua como ministra da Ciência e Tecnologia e Inovação ou sai para disputar a Prefeitura de Olinda.

PREJUÍZO

A ex-ministra Regina Duarte foi condenada a pagar R$ 30 mil de indenização à família de Leila Diniz, pelo uso indevido da imagem dela.

ARROZ

Mesmo com todas as garantias do governo de que o produto não vai faltar, o gerente de um supermercado na cidade me revela que aumentou e muito a venda de arroz.

M O V I M E N T O

Bom dia: “A experiência ensina e a juventude atualiza.” (Igor Maciel)

SÉRGIO Moury Fernandes e Luciano Moura comandavam mesa no almoço do Pobre Juan, no RioMar.

O CONGRESSO Pernambucano de Gestão de Pessoas acontece hoje e amanhã, no Armazém 14.

COM a participação de 30 artesãos, abre hoje a feira “Made Pernambuco” no Shopping Recife, que vai até o dia 17. Será uma edição especial com temática junina.

O GRAND MERCURE Hotel, em Boa Viagem, recebe hoje evento da Associação de Bares e Restaurantes de Pernambuco para discutir inovação e gestão no setor.

ANA VITÓRIA e Nando Reis fazem shows da turnê dos namorados, hoje e amanhã, no Teatro Guararapes.

O CHEF Rapha Vasconcellos está de volta à nossa cidade.

DANI Stulbach e Helena Rinaldi virão para a abertura do Cine PE, Amanhã no Teatro do Parques.

DIFERENTE de Alexandre de Moraes, a ministra Carmem Lúcia, nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é extremamente discreta.

Aniversários Ana Lúcia Loyo, Jailson Marcos, Josué Cavalcanti, Lúcia Maria Bravo, Lúcia Tavares de Melo, Marcelo Gil Rodrigues, Marco Antônio Freitas, Mário Baô, Mitsuo Noyama e Ricardo Couceiro.