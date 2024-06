Programação gratuita de São João do RioMar Recife terá cinco shows

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O projeto Forró & Tradição RioMar dá início nesta quinta (6) e sexta-feira (7) com uma programação bastante animada e vários estilos do ritmo musical. Artistas locais e nacionais sobem ao palco em cinco shows gratuitos, que contarão com apresentações de Fulô de Mandacaru, Geraldinho Lins, Capim com Mel, Quinteto Violado e Forró Balaio de Cheiro. Os shows acontecem entre os dias 6 e 16 de junho no Piso L3.



As crianças também vão poder aproveitar o clima junino com apresentação da Bandalelê no próximo domingo, dia 9 de junho, às 16h, no palco montado no Piso L3. O acesso é gratuito, bastando apenas apresentar o App do RioMar Recife.

Confira a programação de shows do Forró & Tradição RioMar:

06/06 – 19h – Fulô de Mandacaru

07/06 – 19h – Geraldinho Lins

08/06 – 19h – Capim com Mel

09/06 – 19h – Quinteto Violado

16/06 – 18h – Forró Balaio de Cheiro